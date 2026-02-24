Captan a Pedro Pascal muy "cariñoso" con Rafael Olarra en Los Ángeles

Los Ángeles, Estados Unidos.-El actor chileno Pedro Pascal volvió a acaparar miradas, pero esta vez no por un estreno de Hollywood ni por algún papel de acción, sino por un paseo que dejó a todos sorprendidos en Beverly Hills. El intérprete fue visto caminando bien acompañado por Rafael Olarra, y la cercanía entre ambos no pasó precisamente desapercibida.
Bajo el soleado clima californiano, Pascal y Olarra fueron captados abrazados por la cintura mientras caminaban relajadamente por las calles.
En un momento, el actor incluso apoyó su boca y barbilla sobre los hombros de su acompañante, dejando claro que el paseo se trata de una pareja que no tiene intención de disimular.
Los dos lucían sonrientes, mirando al cielo y conversando con total naturalidad, como si las cámaras no existieran. Eso sí, cuando un fotógrafo intentó aclarar la gran pregunta del momento —¿amistad, romance o simplemente mucho afecto latino?— ambos optaron por el clásico silencio estratégico digno de estrella de cine.
Esta no es la primera vez que se les ve juntos, hace unas semanas, la dupla ha sido fotografiada recorriendo Nueva York y también disfrutando de una salida para ver la película Cumbres Borrascosas, alimentando aún más las especulaciones entre seguidores y curiosos profesionales de internet.
Olarra mantuvo una relación pública con el actor Luke Evans, con quien confirmó su separación en 2021. Desde entonces, su vida sentimental ha permanecido relativamente fuera del radar hasta ahora.
Por su parte, Pedro Pascal ha hecho del misterio romántico casi una marca personal. A pesar de su creciente fama mundial y de convertirse en uno de los actores más queridos del momento, el protagonista ha mantenido su vida privada bajo llave.