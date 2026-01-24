Natasha Lyonne y su lucha contra la adicción: la actriz vuelve a hacer pública su batalla

Natasha Lyonne, conocida por su trabajo en 'Russian Doll' y 'Poker Face', ha confirmado mediante redes sociales que ha sufrido una recaída después de mantener la sobriedad durante casi una década.
La actriz de 46 años compartió la noticia en un mensaje franco dirigido a quienes atraviesan situaciones similares.
"Hice pública mi recaída, habrá más por venir", escribió Lyonne en la red social X este viernes por la tarde. El anuncio llega después de que la intérprete consiguiera reencauzar su carrera profesional tras años de lucha contra las adicciones al alcohol y las drogas en la década de 2000.
En un mensaje posterior, la actriz reflexionó sobre la naturaleza del proceso: "La recuperación es un proceso de por vida. A cualquiera que esté luchando ahí fuera, recuerden que no están solos. Agradecida por el amor y los pies inteligentes".
Lyonne también hizo referencia a su próximo proyecto cinematográfico, una película sobre la jugadora de hockey Sophie "Bambo" Braverman: "Voy a hacerlo por la pequeña Bambo".
La protagonista de 'Slums of Beverly Hills' continuó con una serie de reflexiones dirigidas a su audiencia: "Sean honestos, amigos. Enfermo como nuestros secretos. Si nadie te lo dijo hoy, te amo. No importa cuán abajo hayamos caído en la escala, veremos cómo nuestra experiencia puede ayudar a otro. Sigan adelante, chicos. No renuncien antes del milagro. Empapelen su mente con amor. El resto es todo ruido y tonterías".
Aunque la actriz no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias de la recaída, sí interactuó con varios seguidores que le expresaron su apoyo en los comentarios.
Un usuario escribió: "La vida es dura ahora mismo, y no creo que nadie en su sano juicio cuestionara cómo o por qué sucedió esto. Tuviste casi 20 años. Lo lograrás de nuevo. Te envío mucho amor. Cuídate, al diablo con el resto".
Lyonne respondió con su característico humor: "Gracias, jefe. Allí, pero por la gracia, etc. Devolviendo el amor hacia ti. Puede que me convierta en una fumadora de hierba o en una monja. Por determinar".
A otro seguidor que le escribió "Ignora a los haters. Eres increíble", la actriz contestó: "Gracias y lo sé. Tengo baja autoestima pero no síndrome del impostor. Los amo a todos".