Natasha Lyonne y su lucha contra la adicción: la actriz vuelve a hacer pública su batalla

La actriz Natasha Lyonne, que superó graves problemas de adicción en la década de 2000, ha hecho pública su recaída a través de una serie de mensajes en la red social X

  • Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 16:44
1 de 10

Natasha Lyonne, conocida por su trabajo en 'Russian Doll' y 'Poker Face', ha confirmado mediante redes sociales que ha sufrido una recaída después de mantener la sobriedad durante casi una década.

 Foto: Instagram
2 de 10

La actriz de 46 años compartió la noticia en un mensaje franco dirigido a quienes atraviesan situaciones similares.

 Foto: Instagram
3 de 10

"Hice pública mi recaída, habrá más por venir", escribió Lyonne en la red social X este viernes por la tarde. El anuncio llega después de que la intérprete consiguiera reencauzar su carrera profesional tras años de lucha contra las adicciones al alcohol y las drogas en la década de 2000.

 Foto: Instagram
4 de 10

En un mensaje posterior, la actriz reflexionó sobre la naturaleza del proceso: "La recuperación es un proceso de por vida. A cualquiera que esté luchando ahí fuera, recuerden que no están solos. Agradecida por el amor y los pies inteligentes".

 Foto: Instagram
5 de 10

Lyonne también hizo referencia a su próximo proyecto cinematográfico, una película sobre la jugadora de hockey Sophie "Bambo" Braverman: "Voy a hacerlo por la pequeña Bambo".

 Foto: Instagram
6 de 10

La protagonista de 'Slums of Beverly Hills' continuó con una serie de reflexiones dirigidas a su audiencia: "Sean honestos, amigos. Enfermo como nuestros secretos. Si nadie te lo dijo hoy, te amo. No importa cuán abajo hayamos caído en la escala, veremos cómo nuestra experiencia puede ayudar a otro. Sigan adelante, chicos. No renuncien antes del milagro. Empapelen su mente con amor. El resto es todo ruido y tonterías".

 Foto: Instagram
7 de 10

Aunque la actriz no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias de la recaída, sí interactuó con varios seguidores que le expresaron su apoyo en los comentarios.

 Foto: Instagram
8 de 10

Un usuario escribió: "La vida es dura ahora mismo, y no creo que nadie en su sano juicio cuestionara cómo o por qué sucedió esto. Tuviste casi 20 años. Lo lograrás de nuevo. Te envío mucho amor. Cuídate, al diablo con el resto".

 Foto: Instagram
9 de 10

Lyonne respondió con su característico humor: "Gracias, jefe. Allí, pero por la gracia, etc. Devolviendo el amor hacia ti. Puede que me convierta en una fumadora de hierba o en una monja. Por determinar".

 Foto: Instagram
10 de 10

A otro seguidor que le escribió "Ignora a los haters. Eres increíble", la actriz contestó: "Gracias y lo sé. Tengo baja autoestima pero no síndrome del impostor. Los amo a todos".

 Foto: Instagram
