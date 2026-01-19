Valentino: ¿Quién o quiénes heredarán la fortuna del diseñador italiano?

Tegucigalpa, Honduras.- El diseñador italiano Valentino Garavani falleció este día a los 93 años y su legado parece destinado a particulares, ya que no tuvo hijos.

La gran pregunta que muchos se hacen tras confirmarse su muerte es: ¿Quién heredará su patrimonio? Aunque no hay datos sobre la división de los bienes; su fortuna personal podría pasar a manos de su expareja y socio.

Giancarlo Giammetti es el nombre que flota en el ambiente. Fue pareja y socio del diseñador durante muchos años y construyó junto a él un proyecto empresarial que representó la casa de moda.

El empresario no solo fue cofundador de la marca, sino también la persona de su vida. A tal grado que expertos señalan que Giancarlo podría ser considerado como uno de los principales beneficiarios del fallecido diseñador.

Valentino y Giammetti comparten un fuerte compromiso cultural y filantrópico. Juntos crearon en 2016 la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti Foundation, dedicada a promover el arte, la moda y la cultura italiana.

En su relación de más de 50 años, aunque nunca vivieron en la misma casa, siempre se mencionó que Giancarlo era el cerebro y Valentino el talento.

“Están muy interconectados y tienen una increíble historia, que no es solo de moda, es también sobre el imperio que han construido a lo largo de 50 años”, dijo dijo en una entrevista para ‘EFE’ Matt Tyrnauer, director del documental "Valentino, el último emperador".