Valentino: ¿Quién o quiénes heredarán la fortuna del diseñador italiano?

Tegucigalpa, Honduras.- El diseñador italiano Valentino Garavani falleció este día a los 93 años y su legado parece destinado a particulares, ya que no tuvo hijos.
La gran pregunta que muchos se hacen tras confirmarse su muerte es: ¿Quién heredará su patrimonio? Aunque no hay datos sobre la división de los bienes; su fortuna personal podría pasar a manos de su expareja y socio.
Giancarlo Giammetti es el nombre que flota en el ambiente. Fue pareja y socio del diseñador durante muchos años y construyó junto a él un proyecto empresarial que representó la casa de moda.
El empresario no solo fue cofundador de la marca, sino también la persona de su vida. A tal grado que expertos señalan que Giancarlo podría ser considerado como uno de los principales beneficiarios del fallecido diseñador.
Valentino y Giammetti comparten un fuerte compromiso cultural y filantrópico. Juntos crearon en 2016 la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti Foundation, dedicada a promover el arte, la moda y la cultura italiana.
En su relación de más de 50 años, aunque nunca vivieron en la misma casa, siempre se mencionó que Giancarlo era el cerebro y Valentino el talento.
“Están muy interconectados y tienen una increíble historia, que no es solo de moda, es también sobre el imperio que han construido a lo largo de 50 años”, dijo dijo en una entrevista para ‘EFE’ Matt Tyrnauer, director del documental "Valentino, el último emperador".
Qué más podría pasar con la fortuna
Pero hay otra posibilidad y que ya ha pasado en otros casos como el de Valentino quien no tiene herederos visibles: las apuestas también ven como una fuerte posibilidad que sus bienes culturales sean destinados a fundaciones o museos
Entre los patrimonios de la casa de modas del diseñador italiano que podrían pasar a manos de sus herederos están bienes materiales e inmobiliarios como residencias privadas en Roma y Gstaad.
Además, exposiciones y eventos relacionados con la casa de modas. Incluso colecciones de arte y moda que el diseñador adquirió para él de manera personal y no para la empresa.
La fortuna de Valentino Garavani no solo conforma una parte empresarial de la marca que ha trascendido su nombre, sino que también al legado cultural y, más importante, al de la moda.
El diseñador estaba retirado desde 2008. De 2016 a 2024 la casa de modas estuvo en manos del modisto italiano Pierpaolo Piccioli, quien durante 25 años como parte de la firma, consolidó un estilo reconocible llevándola a lo más alto. Piccioli creó el icónico “Pink PP”.
Con la salida de Piccioli, que fue un duro golpe para la marca, Alessandro Michele asumió como director creativo de Valentino.
Se trata de un diseñador romano que debutó en la emblemática casa de alta costura de Roma el 2 de abril de 2024. Su primera colección bajo la marca Valentino fue la Primavera/Verano 2025: y se presentó en la edición de septiembre de la Semana de la Moda de París.
"Es un honor increíble... Siento una inmensa alegría y una enorme responsabilidad al unirme a una Maison de Couture que tiene la palabra 'belleza' grabada en una historia colectiva de elegancia distintiva, refinamiento y gracia extrema", dijo al ser nombrado.
Valentino era considerado como ‘el último emperador’ de la moda. Vistió desde a la princesa Diana hasta las más destacadas figuras del arte, incluyendo a Elizabeth Taylor, Sophia Loren y Audrey Hepburn.