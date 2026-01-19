  1. Inicio
Donatella Versace recuerda a Valentino como "un verdadero maestro"

Versace expresó su pesar por la muerte del diseñador a través de su perfil de Instagram, donde aseguró que Valentino "será siempre recordado por su arte"

  Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 12:24
Donatella Versace recuerda a Valentino como un verdadero maestro

La diseñadora también dedicó un mensaje al compañero del creador, Giancarlo Giammetti, además de asegurar que "Valentino no será olvidado jamás".

 Fotos: Instagram/ EFE.

Roma, Italia.- La diseñadora italiana Donatella Versace, lamentó este lunes el fallecimiento del diseñador Valentino a los 93 años, al que recordó como "un verdadero maestro" y un referente absoluto de la moda.

El diseñador italiano Valentino, el emperador del color rojo, muere a los 93 años

Versace expresó su pesar a través de su perfil de Instagram, donde aseguró que Valentino "será siempre recordado por su arte".

La diseñadora también dedicó un mensaje al compañero del creador, Giancarlo Giammetti, además de asegurar que "Valentino no será olvidado jamás".

Por su parte, el estilista Rocco Barocco declaró a RaiNews24 sentirse "conmocionado" por esta noticia y recordó al fallecido estilista como "un hombre de gran clase" y "una persona increíble", recordó.

Instagram

Además destacó la naturaleza artística del diseñador asegurando que poseía un "talento innato" y que "había nacido para hacer moda".

Muere Valentino: "último emperador" que hizo del rojo un mito eterno

A estas reacciones se sumó la de Giulio Felloni, presidente de Federación Moda Italia-Confcommercio, quien destacó la relevancia histórica del creador: "con la desaparición de uno de los grandes maestros de la moda italiana, definido con razón como el último emperador, nuestro país pierde a un protagonista absoluto de la belleza y del Made in Italy".

Según medios italianos, Felloni expresó, en nombre de la federación, su gratitud por una "herencia creativa que continuará inspirando a generaciones de empresarios y profesionales del sector".

Agencia EFE
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

