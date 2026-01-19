Donatella Versace recuerda a Valentino como "un verdadero maestro"

Roma, Italia.- La diseñadora italiana Donatella Versace, lamentó este lunes el fallecimiento del diseñador Valentino a los 93 años, al que recordó como "un verdadero maestro" y un referente absoluto de la moda.

Versace expresó su pesar a través de su perfil de Instagram, donde aseguró que Valentino "será siempre recordado por su arte".

La diseñadora también dedicó un mensaje al compañero del creador, Giancarlo Giammetti, además de asegurar que "Valentino no será olvidado jamás".

Por su parte, el estilista Rocco Barocco declaró a RaiNews24 sentirse "conmocionado" por esta noticia y recordó al fallecido estilista como "un hombre de gran clase" y "una persona increíble", recordó.