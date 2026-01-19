¿De cuánto es la fortuna que deja el reconocido diseñador Valentino Garavani?

La industria de la moda atraviesa un momento de tristeza. Este lunes 19 de enero se confirmó el fallecimiento del célebre diseñador italiano Valentino Garavani, una figura clave del diseño a nivel mundial. Tras su muerte, surge la pregunta: ¿cuál es la fortuna que deja? A continuación, los detalles.
Según un ranking publicado por la revista CEOWORLD, a lo largo de su vida Valentino Garavani logró reunir un patrimonio estimado en alrededor de 1,500 millones de dólares.
Esta cifra lo ubica entre los diseñadores más acaudalados del planeta, ocupando el octavo lugar en la lista elaborada por dicha publicación.
Los primeros puestos están encabezados por Giorgio Armani, con una fortuna cercana a los 13 mil millones de dólares; Christian Dior, con más de 10 mil millones; y Ralph Lauren, con aproximadamente ocho mil millones.
Gran parte de la riqueza de Garavani se originó en la creación de su propia casa de moda, fundada en Roma en 1960 bajo el nombre de Valentino, hoy considerada una de las firmas más prestigiosas del mundo.
La marca no se limitó a la alta costura, sino que también incursionó con éxito en accesorios y fragancias, vistiendo a celebridades y figuras influyentes de distintos ámbitos.
Su expansión fue global, con presencia en más de 90 países y una identidad inconfundible marcada por el icónico “rojo Valentino”.
Aunque el diseñador se retiró oficialmente en 2008, la firma continuó operando y actualmente forma parte de un grupo internacional que mantiene intacto su prestigio.
Además de la moda, Garavani diversificó sus inversiones en bienes raíces de lujo, con propiedades en ciudades como Roma, Londres, Nueva York y París.
A lo largo de su carrera, Valentino Garavani construyó un legado imborrable en la moda, consolidando no solo una influencia artística duradera, sino también una notable fortuna personal.