¿De cuánto es la fortuna que deja el reconocido diseñador Valentino Garavani?

El reconocido diseñador italiano, Valentino Garavani, acumuló residencias en ciudades exclusivas como Roma, Nueva York y París, sumando miles de dólares a su patrimonio

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 13:16
¿De cuánto es la fortuna que deja el reconocido diseñador Valentino Garavani?
1 de 10

La industria de la moda atraviesa un momento de tristeza. Este lunes 19 de enero se confirmó el fallecimiento del célebre diseñador italiano Valentino Garavani, una figura clave del diseño a nivel mundial. Tras su muerte, surge la pregunta: ¿cuál es la fortuna que deja? A continuación, los detalles.

 Foto: Cortesía Valentino Garavani
¿De cuánto es la fortuna que deja el reconocido diseñador Valentino Garavani?
2 de 10

Según un ranking publicado por la revista CEOWORLD, a lo largo de su vida Valentino Garavani logró reunir un patrimonio estimado en alrededor de 1,500 millones de dólares.

 Foto: Cortesía Valentino Garavani
¿De cuánto es la fortuna que deja el reconocido diseñador Valentino Garavani?
3 de 10

Esta cifra lo ubica entre los diseñadores más acaudalados del planeta, ocupando el octavo lugar en la lista elaborada por dicha publicación.

Foto: Cortesía Valentino Garavani
¿De cuánto es la fortuna que deja el reconocido diseñador Valentino Garavani?
4 de 10

Los primeros puestos están encabezados por Giorgio Armani, con una fortuna cercana a los 13 mil millones de dólares; Christian Dior, con más de 10 mil millones; y Ralph Lauren, con aproximadamente ocho mil millones.

 Foto: Cortesía Valentino Garavani
¿De cuánto es la fortuna que deja el reconocido diseñador Valentino Garavani?
5 de 10

Gran parte de la riqueza de Garavani se originó en la creación de su propia casa de moda, fundada en Roma en 1960 bajo el nombre de Valentino, hoy considerada una de las firmas más prestigiosas del mundo.

 Foto: Cortesía Valentino Garavani
¿De cuánto es la fortuna que deja el reconocido diseñador Valentino Garavani?
6 de 10

La marca no se limitó a la alta costura, sino que también incursionó con éxito en accesorios y fragancias, vistiendo a celebridades y figuras influyentes de distintos ámbitos.

Foto: Cortesía Valentino Garavani
¿De cuánto es la fortuna que deja el reconocido diseñador Valentino Garavani?
7 de 10

Su expansión fue global, con presencia en más de 90 países y una identidad inconfundible marcada por el icónico “rojo Valentino”.

 Foto: Cortesía Valentino Garavani
¿De cuánto es la fortuna que deja el reconocido diseñador Valentino Garavani?
8 de 10

Aunque el diseñador se retiró oficialmente en 2008, la firma continuó operando y actualmente forma parte de un grupo internacional que mantiene intacto su prestigio.

 Foto: Cortesía Valentino Garavani
¿De cuánto es la fortuna que deja el reconocido diseñador Valentino Garavani?
9 de 10

Además de la moda, Garavani diversificó sus inversiones en bienes raíces de lujo, con propiedades en ciudades como Roma, Londres, Nueva York y París.

 Foto: Cortesía Valentino Garavani
¿De cuánto es la fortuna que deja el reconocido diseñador Valentino Garavani?
10 de 10

A lo largo de su carrera, Valentino Garavani construyó un legado imborrable en la moda, consolidando no solo una influencia artística duradera, sino también una notable fortuna personal.

 Foto: Cortesía Valentino Garavani
