“Tormenta”, la canción de Bad Bunny con Gorillaz

En una entrevista para Apple Music, Damon Albarn , elogió la voz del intérprete de “Callaita” y además aseguró que no puede competir con ella.

“Simplemente me salgo del camino de inmediato y luego vuelvo un poco al final. Sabe lo que está haciendo, puede conectarse inmediatamente con su emoción. Mira, este es el truco, es no estar bloqueado. No está bloqueado en absoluto” reveló.