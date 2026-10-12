Tobey Maguire oficia la boda de su exesposa Jennifer Meyer con un multimillonario

Hawái, Estados Unidos.- Tobey Maguire, protagonista de Spider-Man, ofició el pasado sábado 10 de octubre la boda de su exesposa, la diseñadora de joyas Jennifer Meyer, con el ejecutivo musical Geoffrey Ogunlesi, en el Four Seasons Resort Lanai, en Hawái. La ceremonia se celebró a menos de tres semanas de que el matrimonio entre el actor y Meyer quedara disuelto. De acuerdo a medios internacionales, el vínculo terminó de manera legal el 21 de septiembre, casi seis años después de que ella solicitara el divorcio, en octubre de 2020. De acuerdo con fotografías de paparazzis, Meyer llevó un vestido blanco strappless con velo, y Ogunlesi, un traje negro con corbatín. Ruby, de 19 años, y Otis, de 17, los hijos que Meyer tuvo con Maguire, participaron en la celebración. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Complex menciona entre los invitados a Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, Courteney Cox y Kate Hudson.



Una antigua historia de amor

Maguire y Meyer se conocieron en 2003. Su debut como pareja ante las cámaras llegó en noviembre de ese año, en la gala de Baby2Baby, organización benéfica de Los Ángeles en cuya junta ella participa. Ogunlesi dirige The Ogunlesi Group, una firma de gestión artística con sede en esa ciudad, y es hijo del abogado y banquero de inversión nigeriano Adebayo Ogunlesi, cofundador de Global Infraestructure Partners. Se comprometieron en 2024 y este año recibieron a su primera hija en común, la tercera de Meyer. "Un mes perfecto con nuestra bebé perfecta", escribió ella en Instagram, en junio, junto a una imagen de Ogunlesi con la niña en brazos.

Instagram

El papel de Maguire en la boda tiene antecedentes. Según People, tras el compromiso el actor se acercó aún más al futuro esposo de su exmujer. Meyer contó que, cuando los incendios forestales devastaron Los Ángeles en enero de 2025, su primera llamada fue para él. "Así que yo, mi prometido, nuestros dos hijos, Tobey, todos entramos a la casa de Tobey y estamos durmiendo ahí", relató, al recordar la invitación que recibió del actor para refugiarse en su vivienda de West Hollywood.