Londres se rinde al elenco estelar de The Thursday Murder Club en Netflix

Londres, Inglaterra.- Estrellas de cine de la talla de Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley o el cineasta Steven Spielberg, se dieron cita en Londres para el evento de presentación de su último filme, The Thursday Murder Club ("El club del crimen de los jueves"), que llega a Netflix el 28 de agosto. La mítica plaza londinense de Leicester Square se transformó en el complejo residencial de Cooper's Chase, en el que transcurre la película, con todo lujo de detalles -desde autos de policía, hasta un cementerio o llamas reales- y una alfombra roja de color verde hierba por la que desfiló todo el elenco de la adaptación cinematográfica del bestseller del escritor británico Richard Osman. El autor de la saga The Thursday Murder Club aseguró a EFE que es "divertido e interesante" ver cómo los personajes de sus libros, un avispado grupo de jubilados obsesionados con resolver crímenes por diversión, han traspasado a la gran pantalla, aunque admite que ha preferido no involucrarse demasiado en la adaptación cinematográfica. "Mi trabajo son solo los libros. Es lo que me importa y es de lo que escribo. Así que preferí delegar y dejarlo en manos de alguien increíble como -el director- Chris Columbus (Harry Potter, Home Alone) y este increíble elenco", comentó.

Los cuatro protagonistas principales, compuestos por Mirren (Elizabeth), Brosnan (Ron), Kingsley (Ibrahim) y Celia Imrie (Joyce), lideran este filme de misterio policíaco, de estilo whodunit, pero el rompecabezas no estaría completo sin todo el resto del reparto. En la cinta, el actor Tom Ellis ("Lucifer") da vida a Jason Richie, el hijo de Brosnan, y presume con EFE de tener "el padre más atractivo del mundo" en la ficción: "No podía dejar de mirarlo", confiesa. Además, califica a Brosnan como un "artista increíble" y "talentoso" y asegura que, cada vez que hacían un descanso en el rodaje, el veterano actor "sacaba su bloc de dibujo y desaparecía".



El crimen, un género en auge

The Thursday Murder Club y el gran éxito literario que le precede, es una gran muestra del auge que vive el género de misterio y del true-crime, ya sea en libros, películas o pódcasts. "Es una gran fuente de material, ¿no crees? A todo el mundo le encanta. No quiero decir que a todo el mundo le gusten los asesinatos, pero estas historias de whodunit de crímenes y de detectives, son misterios increíbles y todo el mundo quiere o se imagina desde el cine o el sofá de su casa como sabuesos televisivos", señala a EFE el actor Danny Mays, que da vida al detective Chris Hudson en el filme. La muerte, la vejez y la forma de afrontar el final de la vida también son claves en la trama de la película.