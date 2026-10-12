The Social Reckoning tropieza en taquilla frente al éxito de Other Mommy

Los Ángeles, Estados Unidos.- The Social Reckoning ("El precio de la red") no ha cumplido con las expectativas de sus creadores y apenas ha recaudado 5.5 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno y ha sido superada por Other Mommy ("La otra madre"), que ha alcanzado 27.5, según la web Box Office Mojo.

La continuación del film The Social Network ("La red social") a cargo del director Aaron Sorkin ha sufrido un duro tropiezo en taquilla al lograr un discreto quinto puesto entre las de más recaudación.

Mientras, Other Mommy dominó el pasado fin semana tras su estreno en 3,200 salas de Estados Unidos y Canadá pese a las malas críticas recibidas por medios especializados.

Este filme del director Rob Savage superó las previsiones del estudio —que estimaba una recaudación inicial de 20 millones de dólares para este proyecto de 19 millones de presupuesto— y cuenta con Jessica Chastain en el papel de una entidad siniestra que aparece en el armario de una niña.

En segundo lugar entre los más taquilleros continua "Verity: La sombra de un engaño" que ha sumado este fin de semana otros 11.4 millones de dólares recaudados en 3,572 salas, lo que supone una fuerte caída del 64% respecto a su fin de semana de estreno.

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Este thriller psicológico, protagonizado por Anne Hathaway y Dakota Johnson, representa un éxito para Amazon MGM, ya que ha recaudado 53 millones de dólares en Norteamérica y 113 millones a nivel mundial hasta la fecha, frente a un presupuesto de 40 millones, según los medios especializados.

Resident Evil descendió al tercer lugar con 8.3 millones de dólares en su cuarto fin de semana.