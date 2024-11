The Mentors: una conferencia magistral que busca transformar vidas

Tegucigalpa, Honduras.- Como “una oportunidad única de cambiar su vida” anclada en el poder del crecimiento personal, la comunicación, el arte de hacer negocios y la implementación de una vida saludable, The Mentors Tour se presenta esta noche en Honduras.

Una vez instalados en Tegucigalpa ya la espera de que Cala hiciera su arribo, los tres conferencistas se sentaron a conversar. “Volver a Honduras para un motivo tan loable y con personas que han cambiado el mundo y tienen esa voluntad de seguir cambiando vidas es un regalo”, aseguró Nutrillermo, respecto a la visita al país que no ha sido la primera para ninguno de ellos.

“Aunque somos culturas muy similares, no somos los mismos. Hay variaciones, diferencias, y yo las siento en los públicos. Siempre están las expectativas de saber cómo van a reaccionar y me gusta mantenerme así”, apuntó Yokoi Kenji al respecto de lo que podrían o no esperar de la audiencia.