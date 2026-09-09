Adiós a Teresa Mendoza: Kate del Castillo se despide de "La reina del sur"

Bogotá, Colombia.- Kate del Castillo terminó en Colombia el rodaje de la cuarta y última temporada de "La reina del sur" y compartió con sus seguidores un vídeo en el que la emoción le ganó la partida mientras hablaba de Teresa Mendoza, el personaje que interpreta desde 2011. Del Castillo grabó el mensaje desde el departamento que la recibió durante las distintas etapas de la producción en territorio colombiano. "Quiero pedir una disculpa de antemano si me pongo sentimental, pero ha sido un día increíble, lleno de emociones. Estoy hoy terminando la cuarta temporada de 'La reina del sur', estoy de regreso en el departamento que me ha acogido durante varias temporadas aquí en Colombia, que es ya parte de mí, ya me siento colombiana", relató la actriz de 53 años.

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El testimonio, publicado en Instagram, dejó ver que despedirse del personaje no resultó sencillo para la intérprete. Del Castillo reconoció el trabajo de quienes la acompañaron detrás de cámaras a lo largo de los años. "Gracias por ser tan generosos a todos los directores, gracias. Hicieron un gran trabajo y les aprendí muchísimo", expresó. La actriz también dirigió unas palabras al público que siguió la historia de Teresa Mendoza durante más de una década.

"Sin ustedes 'La reina' no sería nada", afirmó, visiblemente conmovida y sin poder contener el llanto. Minutos después, entre lágrimas y risas dijo: "ya nadie más me va a volver a decir 'mi reina'". La propia intérprete confirmó a través de un mensaje en redes que la cuarta entrega será la definitiva para la franquicia, al escribir "#LRDS4 la temporada final".

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