Kate del Castillo regresa con una doble vida en la TV de Estados Unidos

Su serie "Volver a empezar", inspirada en el clásico del escritor ruso León Tolstoy 'Anna Karenina', donde comparte carteles con el actor español Maxi Iglesias, se estrenó el domingo en Univision.

En esta serie limitada de seis episodios, Del Castillo interpreta a una atleta olímpica casada que lucha contra la bulimia y se enamora de un músico español radicado en México, interpretado por Iglesias.

"Historias como estas de mujeres complicadas son esenciales en estos momentos", indicó la artista, quien destacó que fue una producción de su empresa Chollywood, que ha desarrollado desde 2019.

Asimismo, destacó como hace unas semanas ella y sus socias Carmen Cervantes y Jessica Maldonado firmaron un acuerdo con la gigante de la producción norteamericana The Mediapro Studio US & Canadá. "No he parado de trabajar y estoy muy agradecida", manifestó.