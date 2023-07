“Tenemos que hacer un movimiento real”: Paul Hutchinson, director ejecutivo de la película ‘Sound of freedom’

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Paul Hutchinson, asegura que tenía una vida soñada, era empresario, poseía una enorme casa y vivía lleno de lujos, pero estaba ajeno a una realidad que al descubrirla lo sacudió de su comodidad: el tráfico infantil.

Durante uno de sus viajes a Colombia, conocido como uno de los paraísos para el tráfico y la explotación sexual de menores en Latinoamérica, Hutchinson tuvo frente a sí a una niña de 11 años que estaba siendo vendida por los traficantes, ahí entendió que su propósito sería intentar erradicar este mal.

“Cuando vi por primera vez la maldad de lo que estaba pasando, con mis propios ojos, fue cuando cambió todo, en ese momento me comprometí conmigo mismo, con Dios y con esa niña que estaba al frente mío, que me iba a dedicar la vida a erradicar la trata de niños. Yo tenía una vida muy maravillosa, era el dueño de una de las compañías más grandes de bienes y raíces y vivía una vida muy bonita. Tenía una compañía muy grande, una casa hermosa, carros, barcos, todo lo que pudieran pensar, pero en ese momento me cambió mi vida”, contó durante una conferencia de prensa realizada este viernes en Tegucigalpa, la capital de Honduras, previo al estreno de una importante producción.