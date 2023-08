Taylor Swift sorprende al revelar la fecha de estreno de ‘1989 (Taylor’s Version)’, el álbum de sus regrabaciones más anticipado

“Para ser completamente honesta, esta es mi regrabación favorita porque las 5 Vault Tracks (las canciones inéditas) son increíbles. No me puedo creer que se quedaran fuera. Pero no por mucho tiempo”, añadió.

Asimismo, a través de su cuenta oficial de Instagram compartió la imagen de la nueva portada, acompañada de unas emotivas palabras.

“¡¡Sorpresa!! ¡1989 (Versión de Taylor) está en camino hacia ti! El álbum de 1989 cambió mi vida de innumerables maneras, y me llena de emoción anunciar que mi versión saldrá el 27 de octubre. Para ser perfectamente honesto, esta es mi regrabación más FAVORITA que he hecho porque las pistas de 5 From The Vault son una locura. No puedo creer que alguna vez se quedaron atrás. ¡Pero no por mucho! Reserva 1989 (Versión de Taylor)”