Super Mario Galaxy: la película recauda 190 millones en su primer fin de semana

Los Ángeles, Estados Unidos.- Super Mario Galaxy: la película, la secuela animada producida por Universal e Illumination, debutó con 130 millones de dólares en 4.252 salas durante su fin de semana de apertura en Estados Unidos, y alcanzó los 190 millones en sus primeros cinco días de exhibición. En el mercado internacional, la cinta recaudó 182 millones adicionales en 78 territorios, lo que elevó su recaudación mundial a 372 millones de dólares. Estas cifras la convierten en el mayor estreno doméstico del año, por delante de Project Hail Mary, que abrió en marzo con 80 millones.

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No obstante, quedan ligeramente por debajo de las de su predecesora, The Super Mario Bros. Movie (2023), que inauguró con 146 millones en el fin de semana y 204 millones en sus primeros cinco días, para terminar con 1.300 millones a escala global. La producción, dirigida nuevamente por Aaron Horvath y Michael Jelenic, contó con un presupuesto de 110 millones de dólares y recupera a los icónicos personajes de Nintendo en una aventura ambientada en el espacio.