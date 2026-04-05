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Super Mario Galaxy: la película recauda 190 millones en su primer fin de semana

La secuela animada de Universal e Illumination recaudó 130 millones de dólares en su fin de semana de apertura en Estados Unidos

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 14:00
Super Mario Galaxy: la película recauda 190 millones en su primer fin de semana

Super Mario Galaxy: la película superó los 372 millones de dólares en su estreno mundial, mientras que The Drama, con Zendaya y Robert Pattinson, debutó en tercer lugar con 14 millones solo en el mercado estadounidense.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Super Mario Galaxy: la película, la secuela animada producida por Universal e Illumination, debutó con 130 millones de dólares en 4.252 salas durante su fin de semana de apertura en Estados Unidos, y alcanzó los 190 millones en sus primeros cinco días de exhibición.

En el mercado internacional, la cinta recaudó 182 millones adicionales en 78 territorios, lo que elevó su recaudación mundial a 372 millones de dólares. Estas cifras la convierten en el mayor estreno doméstico del año, por delante de Project Hail Mary, que abrió en marzo con 80 millones.

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No obstante, quedan ligeramente por debajo de las de su predecesora, The Super Mario Bros. Movie (2023), que inauguró con 146 millones en el fin de semana y 204 millones en sus primeros cinco días, para terminar con 1.300 millones a escala global.

La producción, dirigida nuevamente por Aaron Horvath y Michael Jelenic, contó con un presupuesto de 110 millones de dólares y recupera a los icónicos personajes de Nintendo en una aventura ambientada en el espacio.

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El público le otorgó una calificación de "A-" en CinemaScore, levemente inferior al "A" de la primera entrega. El fin de semana también registró el debut de The Drama, una comedia oscura de A24 dirigida por Kristoffer Borgli y protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson.

La película abrió en tercer lugar con 14 millones de dólares en 3.087 pantallas, un resultado comparable al de Challengers (2024), también con Zendaya. A nivel global, la cinta sumó 28 millones en su apertura frente a un presupuesto similar.

Según datos de Comscore, la taquilla estadounidense acumula un incremento del 25% respecto al mismo período de 2025, lo que los exhibidores interpretan como una señal de recuperación sostenida del sector.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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