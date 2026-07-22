"Soy Luna" regresa a las pistas de patinaje 10 años después de su estreno

Ciudad de México, México.- "Soy Luna", la serie que cautivó a millones de espectadores en América Latina, especialmente adolescentes, vuelve una década después de su estreno para despedirse de su público con una cuarta y última temporada de 12 capítulos, en la que sus protagonistas han "madurado y sanado heridas".

"Fuimos parte de la vida de personas que crecieron con nosotros y hoy es increíble pensar que también seremos parte de la vida de muchos niños que están creciendo", dijo a EFE la protagonista de la serie de Disney Channel, Karol Sevilla, sobre el lanzamiento de "Soy Luna: Volver a rodar", previsto para el próximo 24 de julio.

En una alfombra rosa celebrada este martes en la Ciudad de México, el elenco principal —integrado por Sevilla (Luna), Michael Ronda (Simón) y el italiano Ruggero Pasquarelli (Matteo)— se reunió para presentar la historia que los vuelve a unir, ocho años después del final de la tercera temporada, emitida en 2018.