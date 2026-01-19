  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

La tristeza de Sophia Loren por la muerte de Valentino: "Siempre te llevaré conmigo"

La actriz italiana, quien fue muy cercana al diseñador, expresó públicamente: "Fuiste un amigo y tu arte y tu pasión seguirán siendo para siempre una fuente de inspiración"

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 13:59
La tristeza de Sophia Loren por la muerte de Valentino: Siempre te llevaré conmigo

El mensaje de Loren concluyó con un abrazo a la familia de Valentino: "Mi familia y yo abrazamos con todo el corazón a tu Giancarlo y a toda tu familia".

 Fotos: Instagram/ EFE.

Roma, Italia.- La actriz italiana Sophia Loren expresó este lunes su profunda tristeza por el fallecimiento de su "amigo" el diseñador Valentino, quien murió a los 93 años en Roma: "Fue un privilegio conocerte y siempre te llevaré conmigo".

El diseñador italiano Valentino, el emperador del color rojo, muere a los 93 años

"Mi querido Valentino, la noticia de tu fallecimiento me entristece profundamente. Conmigo compartiste momentos de gran afecto y sincero aprecio mutuo. Tenías un alma gentil, llena de humanidad", escribió Loren en un mensaje recogido por medios italianos.

Instagram

La actriz añadió: "Fuiste un amigo y tu arte y tu pasión seguirán siendo para siempre una fuente de inspiración".

El mensaje de Loren concluyó con un abrazo a la familia de Valentino y a Giancarlo Giammetti, su compañero histórico: "Mi familia y yo abrazamos con todo el corazón a tu Giancarlo y a toda tu familia".

Donatella Versace recuerda a Valentino como "un verdadero maestro"

Valentino, quien falleció en su residencia romana, se convirtió en el diseñador favorito de la 'jet set' internacional durante los años 60 y 70, vistiendo a algunas de las figuras más destacadas de la cultura y el cine de la época.

Instagram

Entre sus clientas más célebres se encontraba Sophia Loren, además de iconos como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Jane Fonda y Grace Kelly, entre otras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias