¿La nueva Gaviota? Sofía Castro interpretará a Angélica Rivera en su bioserie de Netflix

Ciudad de México, México.- Netflix dio inicio hoy a la producción de la serie autobiográfica de Angélica Rivera, un proyecto en el que su hija, Sofía Castro, dará vida a la actriz y que llegará a la plataforma en 2027. "¡Arranca la producción de la serie autobiográfica de Angélica Rivera!", escribió la compañía en sus redes sociales, donde difundió las primeras imágenes. Las fotografías, tomadas en uno de los sets, muestran a madre e hija juntas.

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La historia es presentada por la plataforma como la de "la estrella de televisión más querida de México" que llegó a ser primera dama, "solo para descubrir que el verdadero papel de su vida se convertiría en sobrevivir a la maquinaria del poder", de acuerdo con la descripción oficial recogida por Spoiler.

La dirección corresponde a Ana Lorena Pérez Ríos Gómez y Teresa Simone. El guion lo firman Adriana Pelusi, Carolina Rivera, Larissa Andrade, Ana Sofia Clerici y José Miguel Nuñez. Pablo Cruz y Juana Blaya figuran como productores, a través de la compañía El Estudio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Rivera describió el proyecto como "un acto de libertad y valentía". Recordó que durante años fue un personaje en la conversación pública y que ahora quiere mostrar a "la mujer detrás de los titulares", con sus errores, sus miedos y su capacidad para reinventarse. Para Castro, el encargo tiene un peso doble. "Interpretar a mi mamá en la etapa más compleja y vulnerable de su vida es un honor, una gran responsabilidad y el reto más grande de mi carrera", expresó la actriz en el comunicado. Será la primera vez que dé vida a su madre en pantalla. Carolina Leconte, vicepresidenta de contenido de Netflix para México y licencias regionales, afirmó que hay historias que el país sintió como propias y que la de Angélica es una de ellas. Rivera alcanzó la fama con telenovelas como "La dueña" y "Destilando amor", donde interpretó a Teresa Hernández, conocida como La Gaviota.