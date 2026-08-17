Al estilo Marvel: Así fue laSenior Entrance de los graduandos de England School

Tegucigalpa, Honduras.- La cita fue este lunes a las 6:00 de la mañana en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín. Ahí, los 48 graduandos de England School desayunaron junto a sus familias y posaron para las primeras fotografías del "último primer día de clases" como alumnos de secundaria, mientras en el parqueo los esperaba una fila de vehículos decorados con temática de superhéroes para arrancar su habitual Senior Entrance.

Las figuras de Spider-Man pegadas en los capós de los vehículos fueron las protagonistas, aunque también se sumaron a la caravana automóviles deportivos y cuatrimotos.