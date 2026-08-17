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Al estilo Marvel: Así fue laSenior Entrance de los graduandos de England School

Con temática de superhéroes, vehículos deportivos y al ritmo de I Gotta Feeling, los 48 próximos egresados de England School realizaron su tradicional Senior Entrance

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 09:01
Al estilo Marvel: Así fue laSenior Entrance de los graduandos de England School

Al llegar a las instalaciones, alumnos, familiares y personal de la institución los recibieron con orgullo y entusiasmo.

 Fotos: Alex Pérez | EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La cita fue este lunes a las 6:00 de la mañana en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín. Ahí, los 48 graduandos de England School desayunaron junto a sus familias y posaron para las primeras fotografías del "último primer día de clases" como alumnos de secundaria, mientras en el parqueo los esperaba una fila de vehículos decorados con temática de superhéroes para arrancar su habitual Senior Entrance.

Las figuras de Spider-Man pegadas en los capós de los vehículos fueron las protagonistas, aunque también se sumaron a la caravana automóviles deportivos y cuatrimotos.

Al estilo Marvel: Así fue laSenior Entrance de los graduandos de England School
(Fotos: Alex Pérez | EL HERALDO)

A las 8:00 de la mañana, al ritmo de I Gotta Feeling, comenzó oficialmente el desfile, que recorrió el bulevar Comunidad Económica Europea, continuó por el Fuerzas Armadas y el bulevar Kuwait, hasta llegar a las instalaciones de England School, en la colonia Humuya.

Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos

En el centro educativo, otros invitados especiales aguardaban a los agasajados con una batucada, mojigangas y un ambiente festivo para celebrar junto a ellos el comienzo de su último año de secundaria.

Al estilo Marvel: Así fue laSenior Entrance de los graduandos de England School
(Fotos: Alex Pérez | EL HERALDO)

Con este recorrido quedó oficialmente inaugurado el año lectivo de los seniors, quienes desde ahora comienzan las actividades previstas en su calendario de graduación, que culminará el 17 de julio de 2027 con su esperada fiesta prom.

Una glamourosa Prom Night para 51 nuevos profesionales de la England School

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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