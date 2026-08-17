Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos

Mónica Monjarrez y Astrid Estrada.
Jesús Meza, Diego Martínez y Leonel Mazzoni.
David Valladares, Luis Zaldivar y Luis Muñoz.
Mía Sevilla y Jimena Aguilar.
Valentina Ramos, Katherine Mendoza, Sol Rodríguez y Valery Lagos.
Astrid Ochoa y Bryanna Campos.
Jefferson Lanza, Christian Varela y Samuel Moreira.
María Reyes y Erik Gómez.
Manuel Herrera, Gabriel Rivas y Josué Carbajal.
Mariaam Amador, Amelia Espinoza, Sophie Medina y Génesis Romero.
Ryan Calona, Jeshua Maldonado y Jean Mejía.
Anthony, Kiara y Yohanna Caballero.