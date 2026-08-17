  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías

Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos

Los graduandos de England School posaron para la cámara de EL HERALDO durante su Senior Entrance 2027 con júbilo y miradas llenas de orgullo

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 11:14
Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos
1 de 14

Mónica Monjarrez y Astrid Estrada.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos
2 de 14

Jesús Meza, Diego Martínez y Leonel Mazzoni.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos
3 de 14

David Valladares, Luis Zaldivar y Luis Muñoz.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos
4 de 14

Mía Sevilla y Jimena Aguilar.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos
5 de 14

Valentina Ramos, Katherine Mendoza, Sol Rodríguez y Valery Lagos.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos
6 de 14

Astrid Ochoa y Bryanna Campos.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos
7 de 14

Jefferson Lanza, Christian Varela y Samuel Moreira.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos
8 de 14

María Reyes y Erik Gómez.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos
9 de 14

Manuel Herrera, Gabriel Rivas y Josué Carbajal.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos
10 de 14

Mariaam Amador, Amelia Espinoza, Sophie Medina y Génesis Romero.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos
11 de 14

Ryan Calona, Jeshua Maldonado y Jean Mejía.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos
12 de 14

Anthony, Kiara y Yohanna Caballero.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos
13 de 14
Entre vítores y orgullo, England School celebra la Senior Entrance de sus 48 graduandos
14 de 14
Cargar más fotos