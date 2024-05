Prom 2024 de la Escuela Americana, una jornada de triunfos y alegría

Luego, la atmósfera fue invadida por un espíritu de nostalgia y camaradería, reflejando el lema elegido por los nuevos profesionales: The End of an Era (“El fin de una era”), a través del tradicional brindis que evocó los discursos de las presidentas de la clase: Siena Callizo y Camila Carrión.

Finalmente, la velada se transformó en una animada fiesta prom, donde la música y la diversión se adueñaron del salón. Los seniors danzaron durante horas, sellando con broche de oro una noche que sin duda permanecerá en sus memorias como un hito imborrable.