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"La magia de CREER" lleva esperanza a familias de niños neurodivergentes

La gala benéfica reunió a empresarios y colaboradores para respaldar la atención de CREER a niños con autismo y otras condiciones del neurodesarrollo

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 10:29
La magia de CREER lleva esperanza a familias de niños neurodivergentes

Ligia Castro junto a Ana Serrano y Carolina Vélez, integrantes de la junta directiva de CREER.

 Foto: Moisés Valenzuela | OPSA

San Pedro, Sula, Honduras.- En el piso 8 de la Torre Banpaís se llevó a cabo la esperada gala benéfica "La magia de CREER", organizada por el Centro de Rendimiento Educativo Especial Renacer (CREER), institución que desde hace más de 20 años brinda atención y terapias a niños con autismo y otras condiciones de neurodesarrollo.

Actualmente, CREER, cuyas instalaciones están ubicadas en la colonia Los Álamos de San Pedro Sula, tiene una lista de espera de aproximadamente 180 familias que buscan acceder a sus servicios.

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Carolina Vélez, miembro de la junta directiva, destacó la importancia de esta iniciativa: “Nuestro compromiso es apoyar a las familias que no pueden pagar por una terapia o un acompañamiento en el neurodesarrollo de sus hijos".

Queremos crecer para poder dar cobertura a más niños y familias que nos necesitan, agregó Vélez.

"Queremos crecer para poder dar cobertura a más niños y familias que nos necesitan", agregó Vélez.

 (Foto: Moisés Valenzuela | OPSA)

La gala ofreció una experiencia sensorial única, con gastronomía y pastelería, todo esto bajo la dirección del chef Gerardo Trejo.

Además, los distinguidos invitados disfrutaron de presentaciones artísticas que acompañaron la velada. Desde Costa Rica llegó el ilusionista Diego Vargas, quien se encargó de entretener a los presentes con varios trucos de magia.

A la gala asistieron colaboradores habituales y representantes de empresas locales, con la intención de sumar nuevos aliados que fortalezcan la misión del centro.

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De igual manera, la gala buscó sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de creer en la comunidad autista y en la inclusión. CREER reafirma así su visión de ser un referente en la atención integral de la neurodiversidad en Honduras.

Los interesados en apoyar pueden contactar al centro a través de su cuenta de Instagram @centrocreer o al correo electrónico rpcreer@yahoo.com.

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Redacción web
Daniela Ramos

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