Los mejores trajes de los desfiles patrios de las escuelas en San Pedro Sula

Chicos y chicas con trajes típicos, vestimenta alusiva al indio Lempira y otros atuendos cautivaron las miradas de los espectadores en los desfiles en San Pedro Sula

  • 14 de septiembre de 2025 a las 11:52
1 de 16

Los estudiantes de diferentes escuelas de San Pedro Sula vistieron llamativos y creativos trajes que no pasaron desapercibidos por los espectadores. Las fotografías de los mejores trajes a continuación.

 Fotos: Neptalí Romero y Moisés Valenzuela/OPSA
2 de 16

Los espectadores de los desfiles en la avenida Circunvalación se sorprendieron por este magnífico traje alusivo a los indígenas. La joven portaba una manta con la guacamaya, al indio Lempira en su falda y un escudo con el mapa de Honduras.

 Foto: Neptalí Romero/OPSA
3 de 16

Este chico también se vistió de Lempira, el héroe nacional que se opuso a la conquista por parte de los españoles.

 Foto: Neptalí Romero/OPSA
4 de 16

Otro de los trajes que llamó la atención fue el de un menor, el cual llevaba cada uno de los billetes de Honduras, acompañado de la fotografía de la ambientalista Berta Cáceres.

 Foto: Neptalí Romero/OPSA
5 de 16

El traje de este muchacho es uno de los más grandiosos, pues además de llevar a Lempira, en sus brazos y espalda cargaba símbolos mayas, una de las culturas más fascinantes la cual se estableció en el occidente de Honduras.

 Foto: Neptalí Romero/OPSA
6 de 16

Muy sonriente, esta chica fue escogida por su escuela como "India Bonita 2025" con su fantástico traje.

 Foto: Neptalí Romero/OPSA
7 de 16

Los traje típicos tampoco podían faltar tanto en niños como niñas, quienes sonrientes y contentos desfilaban en la ciudad industrial.

 Foto: Neptalí Romero/OPSA
8 de 16

En los desfiles sanpedranos también destacó un grupo de niños y niñas de la etnia garífuna, representando con orgullo sus raíces.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
9 de 16

Grandes y chicos se vistieron con trajes alusivos a Lempira, usando telas de manta, sandalias y añadiendo accesorios como plumas.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
10 de 16

Esta chica con su lindo traje confeccionado con tela de manta, decoraciones y su penacho se robó la mirada de los presentes.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
11 de 16

Este estudiante también se vistió simulando a los indígenas hondureños. Eso sí, por el fuerte sol tuvo que optar por usar gafas de sol.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
12 de 16

Aunque se sale del estándar de los trajes típicos, esta muchacha deslumbró por su elegancia con su vestido y sombrilla color lavanda.

 Foto: Neptalí Romero/OPSA
13 de 16

Con dos guacamayas de lado a lado y el Escudo Nacional, esta jovencita sonriente posó en los desfiles en conmemoración a los 204 años de independencia patria.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
14 de 16

Este grupo de niños fueron muy ingeniosos al vestirse de diferentes profesiones como veterinarios, médicos y bomberos, llevando consigo vehículos que representan su personaje.

 Foto: Neptalí Romero/OPSA
15 de 16

Estos niños del Centro Escolar Básico Jesús Nazareno se vistieron con trajes alusivos al cristianismo. Uno de ellos, con una corona haciendo alusión a Jesucristo como rey, mientras que la chica con una vincha de flores rosas llevaba entre sus manos una Biblia.

 Foto: Neptalí Romero/OPSA
16 de 16

Los desfiles de este domingo han dejado satisfechos a los estudiantes por su gran participación, siendo además una muestra de fervor patrio.

 Foto: Neptalí Romero/OPSA
