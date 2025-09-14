Los mejores trajes de los desfiles patrios de las escuelas en San Pedro Sula

Los estudiantes de diferentes escuelas de San Pedro Sula vistieron llamativos y creativos trajes que no pasaron desapercibidos por los espectadores. Las fotografías de los mejores trajes a continuación.
Los espectadores de los desfiles en la avenida Circunvalación se sorprendieron por este magnífico traje alusivo a los indígenas. La joven portaba una manta con la guacamaya, al indio Lempira en su falda y un escudo con el mapa de Honduras.
Este chico también se vistió de Lempira, el héroe nacional que se opuso a la conquista por parte de los españoles.
Otro de los trajes que llamó la atención fue el de un menor, el cual llevaba cada uno de los billetes de Honduras, acompañado de la fotografía de la ambientalista Berta Cáceres.
El traje de este muchacho es uno de los más grandiosos, pues además de llevar a Lempira, en sus brazos y espalda cargaba símbolos mayas, una de las culturas más fascinantes la cual se estableció en el occidente de Honduras.
Muy sonriente, esta chica fue escogida por su escuela como "India Bonita 2025" con su fantástico traje.
Los traje típicos tampoco podían faltar tanto en niños como niñas, quienes sonrientes y contentos desfilaban en la ciudad industrial.
En los desfiles sanpedranos también destacó un grupo de niños y niñas de la etnia garífuna, representando con orgullo sus raíces.
Grandes y chicos se vistieron con trajes alusivos a Lempira, usando telas de manta, sandalias y añadiendo accesorios como plumas.
Esta chica con su lindo traje confeccionado con tela de manta, decoraciones y su penacho se robó la mirada de los presentes.
Este estudiante también se vistió simulando a los indígenas hondureños. Eso sí, por el fuerte sol tuvo que optar por usar gafas de sol.
Aunque se sale del estándar de los trajes típicos, esta muchacha deslumbró por su elegancia con su vestido y sombrilla color lavanda.
Con dos guacamayas de lado a lado y el Escudo Nacional, esta jovencita sonriente posó en los desfiles en conmemoración a los 204 años de independencia patria.
Este grupo de niños fueron muy ingeniosos al vestirse de diferentes profesiones como veterinarios, médicos y bomberos, llevando consigo vehículos que representan su personaje.
Estos niños del Centro Escolar Básico Jesús Nazareno se vistieron con trajes alusivos al cristianismo. Uno de ellos, con una corona haciendo alusión a Jesucristo como rey, mientras que la chica con una vincha de flores rosas llevaba entre sus manos una Biblia.
Los desfiles de este domingo han dejado satisfechos a los estudiantes por su gran participación, siendo además una muestra de fervor patrio.