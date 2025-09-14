¡Orgullo y fervor! Escuelas desfilan honrando a la patria en SPS

Niños y muchachos de diferentes centros educativos en San Pedro Sula salieron este domingo a desfilar en honor a la independencia de Honduras. Más fotos a continuación.
Desde tempranas horas en la avenida Circunvalación, unos 36 centros escolares llenaron las calles sanpedranas, entre bandas, escoltas, palillonas, pomponeras y demás.
Los jóvenes se vistieron con sus trajes de gala para demostrar su orgullo por su instituto y por ser hondureños.
El sentimiento de identidad nacional, amor a la cultura y valores cívicos se inculcan en los hondureños desde los centros escolares.
Tampoco podían faltar los estudiantes vistiendo trajes representativos a los símbolos patrios, tal como esta chica con su vestido que combina la guacamaya con el Escudo Nacional.
Con su sombrilla, guantes y vestido blanco, esta chica refleja mucha elegancia en las calles de San Pedro Sula.
Los cuadros de palillonas jóvenes y pequeñas también cautivaron las miradas y aplausos de los espectadores.
Las palillonas de los distintos centros escolares sanpedranos demostraron su talento tras varios meses de preparación para sorprender con un espectáculo.
Entre los trajes tradicionales, destacaron aquellos jóvenes con vestimentas alusivas a los indígenas, principalmente a Lempira, símbolo de resistencia contra la conquista española.
Los trajes conmemorativos a los indígenas llevan elementos como plumas, cumbos, plumas y otros elementos.
Las bandas marciales se encargaron de deleitar el oído de los espectadores, con sus tambores, liras, bombos y otros instrumentos.
Algo llamativo de la Escuela El Porvenir fue que destacaron al pintor hondureño Pablo Zelaya Sierra, uno de los precursores de la pintura moderna en el país.
Artistas como Pablo Zelaya Sierra inspiran a los hondureños a encantarse por la pintura, siendo también un ejemplo de que se puede trascender fronteras tal como el artista originario de Ojojona, Francisco Morazán, lo hizo.
Sonriente, chicos y chicas marchaban por la avenida Circunvalación, posando ante las cámaras mientras exponían sus trajes típicos.
Además de los trajes típicos, destacaron los estudiantes de ascendencia garífuna, demostrando su orgullo y amor por su etnia y cultura.
Ante el radiante sol, esta pequeña no llevó un simple paraguas, sino uno muy creativo que se asemeja a una medusa.
Las chiquitinas pomponeras del centro escolar básico José Reina Valenzuela derrocharon talento y ternura.
También de la Escuela José Reina Valenzuela destacó esta pequeña, quien además de ser palillona, resalta su compromiso en los estudios al ser parte de los alumnos con excelencia académica.
El Centro Escolar Básico Jesús Nazareno también dijo presente en los desfiles con sus escoltas, banda, estudiantes de excelencia académica y otros cuadros, portando símbolos cristianos como la Biblia y también pancartas con versículos de las sagradas escrituras.
El Liceo Militar en San Pedro Sula fue uno de los más esperados por los sanpedranos. Los jóvenes portaron las banderas de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, siendo hermanos centroamericanos que se independizaron el 15 de septiembre de 1821.
Los jóvenes del Liceo Militar son un claro ejemplo de esfuerzo y disciplina con cada una de sus actuaciones.
Llamó la atención que los estudiantes escolares del Liceo Militar también destacaran el arte hondureño. Portaron fotografías de artistas nacionales como Guillermo Anderson, Moisés Canelo, Polache y José Antonio Velásquez.
El Liceo Militar también llevó a su cuadro de pomponeras y a su banda marcial integrada por niños y niñas, quienes con emoción tocaban los tambores.
Los escoltas de las diferentes escuelas lucieron muy elegantes, con corbatas, boinas, camisas manga largas y gafas de sol.
La Escuela El Porvenir llevó en los desfiles a sus estudiantes más destacados por su compromiso académico.
De igual forma, ese centro educativo fue representado por las niñas de excelencia académica, quienes desde temprana edad se preparan para ser el futuro del país.