¡Orgullo y fervor! Escuelas desfilan honrando a la patria en SPS

Decenas de niños, niñas y jóvenes de más de 30 escuelas salieron a las calles de San Pedro Sula a desfilar en conmemoración a la independencia patria

  • 14 de septiembre de 2025 a las 09:33
Niños y muchachos de diferentes centros educativos en San Pedro Sula salieron este domingo a desfilar en honor a la independencia de Honduras. Más fotos a continuación.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Desde tempranas horas en la avenida Circunvalación, unos 36 centros escolares llenaron las calles sanpedranas, entre bandas, escoltas, palillonas, pomponeras y demás.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Los jóvenes se vistieron con sus trajes de gala para demostrar su orgullo por su instituto y por ser hondureños.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
El sentimiento de identidad nacional, amor a la cultura y valores cívicos se inculcan en los hondureños desde los centros escolares.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Tampoco podían faltar los estudiantes vistiendo trajes representativos a los símbolos patrios, tal como esta chica con su vestido que combina la guacamaya con el Escudo Nacional.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Con su sombrilla, guantes y vestido blanco, esta chica refleja mucha elegancia en las calles de San Pedro Sula.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Los cuadros de palillonas jóvenes y pequeñas también cautivaron las miradas y aplausos de los espectadores.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Las palillonas de los distintos centros escolares sanpedranos demostraron su talento tras varios meses de preparación para sorprender con un espectáculo.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Entre los trajes tradicionales, destacaron aquellos jóvenes con vestimentas alusivas a los indígenas, principalmente a Lempira, símbolo de resistencia contra la conquista española.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Los trajes conmemorativos a los indígenas llevan elementos como plumas, cumbos, plumas y otros elementos.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Las bandas marciales se encargaron de deleitar el oído de los espectadores, con sus tambores, liras, bombos y otros instrumentos.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Algo llamativo de la Escuela El Porvenir fue que destacaron al pintor hondureño Pablo Zelaya Sierra, uno de los precursores de la pintura moderna en el país.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Artistas como Pablo Zelaya Sierra inspiran a los hondureños a encantarse por la pintura, siendo también un ejemplo de que se puede trascender fronteras tal como el artista originario de Ojojona, Francisco Morazán, lo hizo.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Sonriente, chicos y chicas marchaban por la avenida Circunvalación, posando ante las cámaras mientras exponían sus trajes típicos.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Además de los trajes típicos, destacaron los estudiantes de ascendencia garífuna, demostrando su orgullo y amor por su etnia y cultura.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Ante el radiante sol, esta pequeña no llevó un simple paraguas, sino uno muy creativo que se asemeja a una medusa.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Las chiquitinas pomponeras del centro escolar básico José Reina Valenzuela derrocharon talento y ternura.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
También de la Escuela José Reina Valenzuela destacó esta pequeña, quien además de ser palillona, resalta su compromiso en los estudios al ser parte de los alumnos con excelencia académica.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
El Centro Escolar Básico Jesús Nazareno también dijo presente en los desfiles con sus escoltas, banda, estudiantes de excelencia académica y otros cuadros, portando símbolos cristianos como la Biblia y también pancartas con versículos de las sagradas escrituras.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
El Liceo Militar en San Pedro Sula fue uno de los más esperados por los sanpedranos. Los jóvenes portaron las banderas de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, siendo hermanos centroamericanos que se independizaron el 15 de septiembre de 1821.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Los jóvenes del Liceo Militar son un claro ejemplo de esfuerzo y disciplina con cada una de sus actuaciones.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Llamó la atención que los estudiantes escolares del Liceo Militar también destacaran el arte hondureño. Portaron fotografías de artistas nacionales como Guillermo Anderson, Moisés Canelo, Polache y José Antonio Velásquez.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
El Liceo Militar también llevó a su cuadro de pomponeras y a su banda marcial integrada por niños y niñas, quienes con emoción tocaban los tambores.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
Los escoltas de las diferentes escuelas lucieron muy elegantes, con corbatas, boinas, camisas manga largas y gafas de sol.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
La Escuela El Porvenir llevó en los desfiles a sus estudiantes más destacados por su compromiso académico.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
De igual forma, ese centro educativo fue representado por las niñas de excelencia académica, quienes desde temprana edad se preparan para ser el futuro del país.

 Foto: Moisés Valenzuela/OPSA
