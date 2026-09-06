Elegancia y solidaridad se dieron cita en la gala benéfica de CREER

Gabriela Villafranca con María Lourdes Montalván, Karla de Villar y Romina de Bueso.
Mariela Canahuati con Carla Barletta y Arielle Canahuati.
Patricia Jaar y Mónica Canales.
Ligia Castro con Ana Serrano y Carolina Vélez.
Fabián Flores con Roberto Flores, Circe Galdámez, Ana Barletta, Carmen Morales, Félix Rivera y Juan Alvarado.
Alexandra Downing y Sebastián Fúnez.
Ana Reyes y Andrea Mendieta.
Johanna y Manuel Maldonado.
Guillermo Pineda y Rocío Banegas.
Lourdes de Bueso con María Clara Gómez y Alexa Tábora.
Laura de Fiallos y Nancy Rodríguez.
George Gatlin y Alejandra Barletta.
Stefano Racciatti y Carmen Barletta.