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Elegancia y solidaridad se dieron cita en la gala benéfica de CREER

Invitados especiales, representantes empresariales y colaboradores de CREER compartieron una velada de gastronomía, magia y solidaridad en San Pedro Sula

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 11:10
Elegancia y solidaridad se dieron cita en la gala benéfica de CREER
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Gabriela Villafranca con María Lourdes Montalván, Karla de Villar y Romina de Bueso.

 Foto: Moisés Valenzuela | OPSA
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Mariela Canahuati con Carla Barletta y Arielle Canahuati.

 Foto: Moisés Valenzuela | OPSA
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Patricia Jaar y Mónica Canales.

 Foto: Moisés Valenzuela | OPSA
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Ligia Castro con Ana Serrano y Carolina Vélez.

 Foto: Moisés Valenzuela | OPSA
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Fabián Flores con Roberto Flores, Circe Galdámez, Ana Barletta, Carmen Morales, Félix Rivera y Juan Alvarado.

 Foto: Moisés Valenzuela | OPSA
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Alexandra Downing y Sebastián Fúnez.

 Foto: Moisés Valenzuela | OPSA
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Ana Reyes y Andrea Mendieta.

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Johanna y Manuel Maldonado.

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Guillermo Pineda y Rocío Banegas.

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Lourdes de Bueso con María Clara Gómez y Alexa Tábora.

 Foto: Moisés Valenzuela | OPSA
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Laura de Fiallos y Nancy Rodríguez.

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George Gatlin y Alejandra Barletta.

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Stefano Racciatti y Carmen Barletta.

 Foto: Moisés Valenzuela | OPSA
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