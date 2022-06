Inolvidable noche para los seniors de DelCampo School

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como si por la escalinata del Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya descendiera la nostalgia que emana de una profunda despedida, más de 80 seniors de DelCampo School recorrieron el camino alfombrado que aguardaba por ellos.

Bajo el lema There Is No Stopping Us (“No hay nada que nos detenga”) la generación 2021-2022 del reconocido centro de estudios celebró la que se convertiría en la noche más representativa de su paso académico, en donde la alegría y el gozo hicieron a un lado la añoranza.

Y es que tras desfilar en compañía de sus progenitores, los seniors se dirigieron al punto de encuentro que los reuniría por última vez como una sola clase, esa que enmarcó años de compañerismo, amistad y complicidad. A las puertas del enorme salón, las memorias cobraron protagonismo.

Familiares, amigos, maestros y demás invitados especiales aplaudieron su ingreso, que momentos más tarde derivó en una amena celebración que se extendió durante horas, y que fue precedida por las palabras de Fabiola Lobo, en representación de los seniors, mientras que el joven Rodrigo Girón Handal realizó el brindis de la noche.

La temática de la prom night de DelCampo School giró en torno a Miami Vibes, con ornamentos en tonalidades verdes, palmeras y orquídeas.