Ficohsa Bites & Vibes 2026 se consolida como el encuentro gastronómico y musical de la capital

Tegucigalpa, Honduras-. Grupo Ficohsa celebró con gran éxito la segunda edición de Ficohsa Bites & Vibes 2026, una experiencia que reunió gastronomía, música y entretenimiento en un solo espacio, consolidándose como uno de los eventos más esperados del año en la capital. El pasado sábado 18 de abril, el Parque Cerro Juana Laínez se transformó en un punto de encuentro para cientos de asistentes que disfrutaron de una jornada pensada para compartir entre familia y amigos, en un ambiente dinámico que combinó lo mejor del talento local con una propuesta gastronómica de alto nivel.

Como parte central de la experiencia, ocho de los restaurantes más reconocidos de la ciudad ; Bombau, Ni Fu Ni Fa, Umai, Xunan, La Marquesa, Tatos, Pats y Alegría, ofrecieron una variada selección de platillos, permitiendo a los asistentes disfrutar de sus propuestas culinarias con beneficios exclusivos al pagar con tarjetas de crédito y débito Ficohsa, reafirmando el compromiso del grupo con la generación de valor para sus clientes.

Música en vivo que conectó con el público

La agenda de entretenimiento fue otro de los grandes protagonistas de la jornada, con presentaciones en vivo que llenaron de energía el evento. Artistas como Dj Bimbo, Los Manes, Fabiana Sánchez y Cumbianation, junto con la participación especial desde Guatemala de DJ Ramona, ofrecieron un recorrido musical diverso que conectó con el público. Uno de los momentos más esperados fue la ya tradicional “Hora del Despecho”, que reunió a los asistentes en una experiencia colectiva cargada de emoción y música.

El evento fue posible gracias al respaldo de importantes aliados estratégicos. Pepsi y Claro participaron como patrocinadores especiales, acompañados por marcas como Miller Lite, Dinant con Zambos, Tobacco & Co. Oscar Valladares, Espresso Americano, Excel, Econo Rent a Car, Indura Beach & Golf Resort e Itsmania, con sus marcas Tequila 1800, Johnnie Walker, Dobel y Smirnoff, quienes en conjunto fortalecieron una plataforma que impulsa el entretenimiento, la gastronomía y el desarrollo de experiencias de calidad en el país.

Diversión, premios y entretenimiento

Durante la jornada, los asistentes también participaron en dinámicas y activaciones especiales, incluyendo sorteos de experiencias como estadías en destinos turísticos nacionales, así como premios instantáneos, reforzando una experiencia interactiva que va más allá del entretenimiento tradicional.