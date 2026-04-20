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Ficohsa Bites & Vibes 2026 se consolida como el encuentro gastronómico y musical de la capital

La capital vibró con una experiencia única donde la gastronomía, la música y el entretenimiento se fusionaron en Ficohsa Bites & Vibes 2026, reafirmando su posicionamiento como uno de los eventos más esperados del año

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 07:00
Ficohsa Bites & Vibes 2026 se consolida como el encuentro gastronómico y musical de la capital

Cientos de asistentes disfrutaron de Ficohsa Bites & Vibes 2026 en un ambiente lleno de sabor, música y entretenimiento en la capital.

 Foto: Cortesía Banco Ficohsa

Tegucigalpa, Honduras-. Grupo Ficohsa celebró con gran éxito la segunda edición de Ficohsa Bites & Vibes 2026, una experiencia que reunió gastronomía, música y entretenimiento en un solo espacio, consolidándose como uno de los eventos más esperados del año en la capital.

El pasado sábado 18 de abril, el Parque Cerro Juana Laínez se transformó en un punto de encuentro para cientos de asistentes que disfrutaron de una jornada pensada para compartir entre familia y amigos, en un ambiente dinámico que combinó lo mejor del talento local con una propuesta gastronómica de alto nivel.

El ambiente vibró con presentaciones en vivo que llenaron de energía cada momento del evento Bites &amp; Vibes 2026.

El ambiente vibró con presentaciones en vivo que llenaron de energía cada momento del evento Bites & Vibes 2026.

 (Foto: Cortesía Banco Ficohsa)

Como parte central de la experiencia, ocho de los restaurantes más reconocidos de la ciudad ; Bombau, Ni Fu Ni Fa, Umai, Xunan, La Marquesa, Tatos, Pats y Alegría, ofrecieron una variada selección de platillos, permitiendo a los asistentes disfrutar de sus propuestas culinarias con beneficios exclusivos al pagar con tarjetas de crédito y débito Ficohsa, reafirmando el compromiso del grupo con la generación de valor para sus clientes.

Familias y amigos compartieron una experiencia única en uno de los eventos más esperados del año.

Familias y amigos compartieron una experiencia única en uno de los eventos más esperados del año.

 (Foto: Cortesía Banco Ficohsa)

Música en vivo que conectó con el público

La agenda de entretenimiento fue otro de los grandes protagonistas de la jornada, con presentaciones en vivo que llenaron de energía el evento. Artistas como Dj Bimbo, Los Manes, Fabiana Sánchez y Cumbianation, junto con la participación especial desde Guatemala de DJ Ramona, ofrecieron un recorrido musical diverso que conectó con el público. Uno de los momentos más esperados fue la ya tradicional “Hora del Despecho”, que reunió a los asistentes en una experiencia colectiva cargada de emoción y música.

La DJ encendió el ambiente con una mezcla vibrante que hizo bailar y conectar a todos los asistentes.

La DJ encendió el ambiente con una mezcla vibrante que hizo bailar y conectar a todos los asistentes.

 (Foto: Cortesía Banco Ficohsa)

El evento fue posible gracias al respaldo de importantes aliados estratégicos. Pepsi y Claro participaron como patrocinadores especiales, acompañados por marcas como Miller Lite, Dinant con Zambos, Tobacco & Co. Oscar Valladares, Espresso Americano, Excel, Econo Rent a Car, Indura Beach & Golf Resort e Itsmania, con sus marcas Tequila 1800, Johnnie Walker, Dobel y Smirnoff, quienes en conjunto fortalecieron una plataforma que impulsa el entretenimiento, la gastronomía y el desarrollo de experiencias de calidad en el país.

La “Hora del Despecho” reunió a los asistentes en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

La “Hora del Despecho” reunió a los asistentes en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

 (Foto: Cortesía Banco Ficohsa)

Diversión, premios y entretenimiento

Durante la jornada, los asistentes también participaron en dinámicas y activaciones especiales, incluyendo sorteos de experiencias como estadías en destinos turísticos nacionales, así como premios instantáneos, reforzando una experiencia interactiva que va más allá del entretenimiento tradicional.

Los asistentes vivieron al máximo cada presentación, disfrutando de la música en un ambiente lleno de energía y emoción.

Los asistentes vivieron al máximo cada presentación, disfrutando de la música en un ambiente lleno de energía y emoción.

 (Foto: Cortesía Banco Ficohsa)

Con esta segunda edición, Ficohsa Bites & Vibes reafirma su propósito de crear espacios que promuevan el talento local, impulsen a los emprendedores y generen experiencias que conecten a las personas, aportando al dinamismo cultural y económico del país.

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Redacción web
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