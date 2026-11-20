Tegucigalpa, Honduras.- Choluteca se dispone a reabrir, tras cuatro años de hiato, las puertas de su feria patronal (Ferisur), la que cada año honra a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Las celebraciones de esta edición se pondrán en marcha el viernes 27 de noviembre con la elección y coronación de la nueva Señorita Ferisur, certamen que el pueblo hondureño aguardaba con una expectación nada disimulada. La vicealcaldesa Indiana Solórzano atribuyó el regreso de la festividad al impulso del gobierno local. “Como Gobierno Municipal nos sentimos orgullosos de impulsar y promover Ferisur este año, después de cuatro años de no tener reina”, declaró. La funcionaria añadió que la iniciativa del alcalde Eber Aplícano de rescatar el certamen de belleza responde también a un propósito económico, pues, en sus palabras, “estamos impulsando y promoviendo la economía y apoyando a los emprendedores”. El nuevo comité de festejos, dirigido por Thania Gonzales de Aplícano, ha asumido la tarea con el deseo declarado de volver a las raíces y al orgullo de las tradiciones de la sultana del sur. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Catorce jóvenes procedentes de barrios, colonias y aldeas del municipio aspiran este año a la corona, y cada una lleva consigo la voz y el orgullo de su comunidad.

Un regreso con sorpresas y jurado de renombre

Wilson Rubio, uno de los organizadores del certamen, aseguró que la pausa no pasará en balde. “Queremos que cuatro años valgan la pena. Traemos sorpresas”, afirmó. Entre ellas destaca un jurado de talla internacional, algo inédito en la historia de Choluteca y de toda la zona sur, según subraya el comunicado oficial del comité. El panel calificador contará con Dania Prince, la única reina mundial de Honduras, coronada Miss Tierra en 2003 y vencedora de Ferisur en 1996. Rubio recordó que se cumplen 30 años de aquella proclamación y que la gala servirá para conmemorarlos. Completan la mesa Junior Exidio Zelaya, radicado en Nueva York, y el español Pedro Cordero Infante, actual Mister Supranational 2026, quien llegará desde Málaga como invitado especial. El diseñador venezolano Abel Andrade, residente en Bogotá y vestidor de la actual Miss Colombia Universo, tendrá a su cargo el atuendo de las 14 candidatas. Ellas desfilarán primero en el opening, creación suya, luego en traje casual y finalmente en vestido de noche, también firmado por Andrade. Rubio explicó que la gala se ha concebido con una duración prudente, para que el público pueda disfrutar después de la feria, y reiteró el deseo de que sea “una gala por todo lo alto”. La corona oficial debutará esa misma noche y reproduce con fidelidad el emblemático Puente de Choluteca. La pieza, obra del orfebre venezolano Georges Wittels, diseñador de la corona de Miss Universo, pasará de reina en reina a lo largo de los años, y el comité obsequiará a la ganadora una réplica propia como recuerdo.

La soberana recibirá además 50 mil lempiras en efectivo, una beca de estudios por un año completo de la UTH, una computadora portátil y un televisor de 43 pulgadas.

Calendario festivo

El programa se desplegará en dos jornadas. La noche del jueves 26 las participantes afrontarán una entrevista privada con el jurado, y el viernes 27 se celebrará el show de elección y coronación en el estacionamiento de Larach y Cía. Las puertas abrirán a las 6:00 de la tarde para que las barras y el público tomen sus lugares, la gala comenzará hacia las 8:00 de la noche y, de acuerdo con Rubio, “la entrada es completamente gratis” por cortesía del alcalde y del comité. La agenda continuará el sábado 28 con el desfile hípico y el domingo 29 con el desfile de carrozas, en una de las cuales viajará la flamante reina. El 1 de diciembre la feria desplegará su oferta familiar, con los juegos de Play Land Park, las actividades de los caballistas, el desfile de reinas y la boda campesina, que Solórzano quiere retomar “casi como él lo hacía”, en alusión a su antiguo organizador, el reverendo padre Jesús Valladares.