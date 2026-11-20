Choluteca recupera su feria patronal tras cuatro años de ausencia, y la reabre con la elección y coronación de la Señorita Ferisur, el viernes 27 de noviembre, en el estacionamiento de Larach y Cía. 14 jóvenes aspiran al título y a la nueva corona. A continuación, las conocemos una por una.
Ashley Carolina Gómez Corrales. A sus 18 años está en el último año del BTP y aspira al título en nombre de la colonia Providencia.
Ana Kristel Maradiaga Amador. Pasante universitaria de 17 años, lleva la voz del barrio Santa Lucía y es una de las más jóvenes del certamen.
Astrid Jassmin Mondragón Portillo. Con 22 años, cursa la carrera de Derecho en la UTH y llega a la gala en representación de la colonia Ciudad Nueva.
Neris Roscio Umanzor Carranza. Estudiante de Derecho en la UTH, de 17 años, representa a la colonia Venecia.
Ana Elizabeth Murillo Álvarez. De 19 años y pasante universitaria, llega desde Guanacastillo de Pavana para disputar el título de Señorita Ferisur.
Delmy Alejandra Espinal Quiroz. Con 18 años y formación universitaria en curso, lleva la representación del barrio San Juan Bosco.
Grettys Aymar Madrid Flores. Cursa el último año del BTP, tiene 17 años y representa al barrio San Juan Bosco en esta edición de Ferisur.
Alejandra Anahí Umanzor García. Estudiante de Medicina en la UNICAH, de 20 años, aspira a la corona en nombre de la colonia Montecarlo.
Britany Alejandra Carranza Gómez. Pasante universitaria de 18 años, compite en nombre del barrio Las Colinas.
Annia Jeovinexa Ortiz Zelaya. De 17 años y estudiante del JCV, es la voz del barrio Los Graneros.
Sendi Yanely Pavón Degrandez. Bachiller en Informática y Marketing Digital, de 20 años, defiende los colores de la residencial Blue en la contienda por la corona de Ferisur 2026.
Yessi Carolina Salazar Barahona. Pasante de Ingeniería Agroindustrial en el CURLP, de 19 años, viene por la colonia Marcelino.
Angélica María Flores Guzmán. De 19 años y pasante universitaria, concursa por el barrio Campo Luna con la ilusión de llevarse la nueva corona.
Crisbell Jarixia Gómez Corrales. La mayor del grupo, con 23 años, es pasante universitaria y representa al barrio Providencia.