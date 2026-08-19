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EXPOMÓVIL 2026 llevará la oferta automotriz a Tegucigalpa y San Pedro Sula

El evento se desarrollará en septiembre en Tegucigalpa y San Pedro Sula, con la participación de más de 40 marcas de automóviles, motocicletas y camiones

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 19:16
EXPOMÓVIL 2026 llevará la oferta automotriz a Tegucigalpa y San Pedro Sula

La EXPOMÓVIL es la feria automotriz más importante de Honduras, organizada de forma oficial por la Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores.

 Foto: Cortesía de Cámara de Comercio e Industrias de Cortés

San Pedro Sula, Honduras.- La Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines (AHDIVA) presentó oficialmente la segunda edición de EXPOMÓVIL 2026, una feria que reunirá a representantes de la industria automotriz en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El lanzamiento tuvo lugar el lunes 17 de agosto en San Pedro Sula, con la participación de miembros de la Junta Directiva de AHDIVA, representantes de empresas distribuidoras de vehículos, motocicletas y camiones, instituciones financieras, patrocinadores y otros aliados del evento.

De acuerdo con AHDIVA, esta segunda edición tiene como propósito impulsar el sector automotor hondureño y acercar a los consumidores diferentes alternativas para adquirir vehículos, además de generar nuevas oportunidades comerciales para la industria.

Dos ciudades serán sede

EXPOMÓVIL 2026 se realizará en Tegucigalpa del 4 al 6 de septiembre, en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mientras que San Pedro Sula recibirá la feria del 25 al 27 de septiembre en Expocentro.

Laura Izaguirre con José Luis Ramírez, María Alexandra Canahuati, María Eugenia Fernández y Zayda Baide.

Laura Izaguirre con José Luis Ramírez, María Alexandra Canahuati, María Eugenia Fernández y Zayda Baide.

 (Foto: Moisés Valenzuela)

Durante las dos fechas se espera la participación de más de 40 marcas de vehículos, motocicletas y camiones, que presentarán su oferta comercial, además de opciones de financiamiento y promociones.

Una de las novedades anunciadas para esta edición es la implementación de un registro digital para los visitantes. Los interesados podrán inscribirse mediante un chatbot de WhatsApp, a través del cual recibirán un código QR que facilitará el proceso de ingreso a la feria.

Además de la exhibición y oferta comercial, AHDIVA informó que el evento contará con espacios interactivos, activaciones de marca, experiencias inmersivas y zonas destinadas a mostrar innovaciones del sector automotriz.

Juan Carlos Cáceres con Denisardi Anderson Lanza y Salvador Manchamé.

Juan Carlos Cáceres con Denisardi Anderson Lanza y Salvador Manchamé.

 (Foto: Moisés Valenzuela)

En su segunda edición, EXPOMÓVIL contará nuevamente con Davivienda como patrocinador diamante del área financiera, además de la participación de Wow Media y Grupo Opsa en calidad de medios aliados, informó AHDIVA.

La asociación destacó que EXPOMÓVIL se desarrolla como parte de las iniciativas destinadas a impulsar el sector automotriz hondureño y generar un espacio de conexión entre las marcas presentes en el mercado y los consumidores que buscan adquirir un vehículo.

Andrea Pacheco con Alexis Guandique y Jennifer Hernández.

Andrea Pacheco con Alexis Guandique y Jennifer Hernández.

 (Foto: Moisés Valenzuela)

Para más información puede comunicarse al correo: direccionejecutiva@ahdiva.org o al número de teléfono: 9295-0235.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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