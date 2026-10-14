España celebra su Fiesta Nacional en Honduras con un brindis por la amistad y la cooperación

Tegucigalpa, Homduras.- Cuando las pantallas se encendieron y las imágenes de la cooperación española recorrieron el salón, la canciller Mireya Agüero lo resumió sin necesidad de discurso: la relación entre ambos países, dijo, “no requiere palabras”.

La Embajada de España en Honduras celebró el lunes 12 de octubre, la recepción por el Día de la Fiesta Nacional de España, una cita que reunió a miembros del cuerpo diplomático, autoridades civiles y militares, representantes de la sociedad civil, empresarios, prensa y a la comunidad española residente en el país.

La canciller Agüero abrió el turno de discursos calificando a España como “un aliado de primer orden, de amistad entrañable”. Recordó los valores que comparten ambas naciones, como el pluralismo, la tolerancia y la convivencia, y destacó el apoyo español frente a la sequía en el corredor seco, la labor del Centro Cultural de España en Tegucigalpa y el interés del Gobierno del presidente Nasry Asfura por intensificar los lazos diplomáticos, atraer inversión española y ampliar el intercambio comercial.