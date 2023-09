Shakira sacará a su “Loba” interior en el escenario de los MTV VMAs

NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- A esperas de la actuación de Shakira sobre el escenario de los MTV Video Music Awards de mañana, los fanáticos de la colombiana más influyente del mundo siguen de cerca la cuenta regresiva.



La artista opta a cuatro diferentes galardones y se encargará de poner ritmo a la fiesta. Además, recibirá un reconocimiento de gran magnitud durante la ceremonia. Y aunque no se han revelado todos los detalles, poco a poco algunos cabos se van atando.



Este martes 12 de septiembre en New Jersey, Shakira levantará el Video Vanguard Award, que retribuye el impacto y la influencia de la cantante en la denominada “cultura MTV” en alusión a sus videos y producciones audiovisuales.



Se trata de la primera latinoamericana en obtener dicha mención, que antes ha recaído en figuras como Michael Jackeson, Rihanna y The Beatles.