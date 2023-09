Añadió que “cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera. Siempre canta lo que siente, yo le puedo mandar temas, pero si no lo ha vivido o sentido no lo va a cantar. No es como cualquier artista. Shakira tiene que vivirlo, ella cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está en despecho, te hace una canción de despecho y te hace sentirlo”.

Es difícil saber qué clase de letra tenían planeada en un principio, porque la que llegó a las plataformas de música fue lo suficientemente explícita para que Shakira hiciera una referencia a Clara Chía, la nueva novia de Piqué.