Problemas psicológicos de Clara Chía serían un detonante para que Shakira pida custodia completa de Milan y Sasha

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- En medio de los recientes rumores que apuntan a que Shakira pedirá la custodia completa de sus hijos Milan y Sasha , ha surgido información que señala a los problemas psicológicos de Clara Chía, actual pareja de Piqué , como un posible factor influyente en la decisión de Shakira en ya no compartir la tutela .

El periodista también expuso que Shakira ha mantenido su soltería desde la ruptura con Piqué, indicando que la cantante aún no se ha recuperado completamente.

“Shakira no está con nadie y no va a estar con nadie por ahora porque todavía está medio dolida, no se recupera de esta. Ella canta mucho, gana plata, pero su corazón está destruido. Ella nunca superó la destrucción de su familia”, dijo Ceriani.