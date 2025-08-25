  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Series de época 2025: Las historias que no se puede perder

Este año trae una selección de series de época imprescindibles para los amantes del drama histórico

  • 25 de agosto de 2025 a las 08:09
Series de época 2025: Las historias que no se puede perder

Downton Abbey 3 regresa el 12 de septiembre con nuevas caras, romances y la elegante atmósfera de siempre.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si lo que quiere de cine y televisión es una lección de historia, entonces le recomendaríamos que vea un documental. Pero si tiene ganas de una historia que indirectamente lo sumerja por completo en costumbres y tradiciones antiguas de décadas e incluso siglos atrás, entonces no puede equivocarse con un gran drama de época.

Sin fecha confirmada, Netflix lanzará una nueva adaptación de “La casa de la pradera”, serie basada en los libros de Laura Ingalls Wilder.

Sin fecha confirmada, Netflix lanzará una nueva adaptación de “La casa de la pradera”, serie basada en los libros de Laura Ingalls Wilder.

 (Foto: Instagram)

Estos títulos —que a menudo tienen lugar desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX— permiten a la audiencia escapar a un mundo que precedió al nuestro. Aunque se desarrollan en diferentes épocas, también demuestran que las historias sobre el amor, la muerte y la condición humana son atemporales.


KPop Demon Hunters, la sorpresa animada que conquista la taquilla norteamericana

Los dramas de época no necesitan ser históricamente precisos para ser sumamente entretenidos. Solo hay que mirar el éxito de series como Bridgerton de Netflix y The Great de Hulu, ambas anclan sus tramas y personajes con anacronismos evidentes. Aquí, las producciones de este tipo que están por venir o acaban de ingresar a la cartelera de streaming.

“La edad dorada”

La temporada 3 de “La edad dorada” de HBO terminó el 10 de agosto con un episodio final lleno de intrigas y un misterioso disparo que pone en riesgo al magnate George Russell.

Series de época 2025: Las historias que no se puede perder

“Los Forsytes”

( BBC) es un drama de época de 5 episodios que sigue a cuatro generaciones de una familia adinerada en la era victoriana, con un elenco estelar y estreno
previsto para finales de 2025.

Series de época 2025: Las historias que no se puede perder
(Foto: Instagram)

King & Conqueror

Incluye en su reparto a Nikolaj Coster-Waldau y James Norton, centrado en la Batalla de Hastings. Ideal para amantes de la historia. Será lanzada este mes en BBC iPlayer.

Series de época 2025: Las historias que no se puede perder
(Foto: Instagram)

MartySupreme

Aunque no es serie, sino película, hacemos la excepción al ser considerada uno de los mejores dramas de época con Timothée Chalamet. Se estrena el 25 de diciembre.

Series de época 2025: Las historias que no se puede perder
(Foto: Instagram)

Una precuela romántica

Outlander: Blood of my Blood se estrenó el 8 de agosto. La serie se sitúa en las Highlands de Escocia del siglo XVIII y la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial, explorando dos historias de amor paralelas y las raíces de las familias Fraser y Beauchamp.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias