Los K-dramas más vistos en Netflix en 2024

”Belleza verdadera”: 293.5 millones de horas de reproducción. Aunque no es una serie de reciente (se estrenó en 2020), volvió a ser popular cuando Netflix la incorporó a su parrilla de contenido. La historia sigue a Lim Joo Gyung, una estudiante que sufre bullying por su apariencia y debido a esto se convierte en una experta del maquillaje, logrando así cambiar su rostro. No obstante, ella vive con el temor de ser descubierta. Y como el romance no puede quedar de lado, Joo Gyung se involucra en un triángulo amoroso con dos amigos.