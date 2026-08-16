Selena Gómez rechaza acusaciones de fraude; busca desestimar la demanda

Los Ángeles, Estados Unidos.- Selena Gómez rompió el silencio a través de su abogado luego de que un grupo de inversionistas la señalara, junto con su madre y una antigua socia, de haber defraudado a quienes pusieron dinero en Wondermind, la plataforma de salud mental que la actriz y cantante ayudó a fundar en 2021. En la demanda se incluye no solo a Gómez, sino a Mandy Teefey, madre de la intérprete y cofundadora de la compañía, y a Daniella Pierson, quien fungió como codirectora ejecutiva del proyecto hasta su salida en 2023. Según el escrito legal, los demandantes sostienen que se les prometieron alianzas comerciales con firmas como JPMorgan y Fidelity, además de una aplicación descrita como "innovadora", contratos publicitarios de gran escala y portadas de revista con figuras como Drake, Megan Thee Stallion, Elton John y Camila Cabello. Ninguno de esos compromisos, aseguran, terminó por concretarse. "Durante tres años, mientras la compañía se derrumbaba silenciosamente a su alrededor, ninguno de sus fundadores, directivos o consejeros dijo una palabra a los inversionistas cuyo dinero financiaba ese colapso", se lee en el texto presentado ante la corte.

Frente a este panorama, el abogado de Gómez, Mathew S. Rosengart, entregó una declaración a la revista People en la que rechazó de manera categórica cualquier responsabilidad de su clienta. "Las acusaciones de que Selena Gómez participó de cualquier forma en un presunto 'fraude' u otra conducta indebida son completamente infundadas, tanto en los hechos como en el derecho", expresó el litigante. Rosengart añadió que la defensa no se limitará a desmentir públicamente el caso. "Defenderemos con firmeza estas falsas acusaciones y, de hecho, estamos presentando una moción para desestimar los reclamos infundados en su contra", puntualizó. La cifra que los inversionistas dicen haber destinado al proyecto ronda el millón de dólares, según los documentos judiciales citados por distintos medios especializados. Parte del reclamo apunta directamente a Pierson, a quien se le atribuye el uso de fondos de la empresa para cubrir gastos personales, entre ellos una renta mensual cercana a los 60 mil dólares en Nueva York. Pierson, por su parte, también se pronunció y negó cualquier irregularidad de su parte. La exdirectiva aseguró que dará la bienvenida a la oportunidad de presentar "documentación concreta y registros financieros" que respalden su versión de los hechos, y sostuvo que jamás utilizó capital de los inversionistas para fines personales. Ni Teefey ni representantes de Wondermind han emitido comentarios adicionales sobre el litigio hasta el momento. Wondermind nació como un espacio pensado para acercar recursos de bienestar emocional a un público joven, con contenido diario, herramientas prácticas y una comunidad de apoyo como pilares. El problema de fondo salió a la luz el año pasado, cuando un reportaje del medio The Cut expuso presuntas fallas administrativas dentro de la empresa, incluyendo retrasos en el pago de nómina y un ambiente laboral tenso.