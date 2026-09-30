El conmovedor mensaje con el que Sebastián Rulli le dijo adiós a Otto Sirgo

Ciudad de México, México.- Sebastián Rulli despidió a Otto Sirgo con un mensaje de gratitud y admiración. El actor argentino publicó en sus historias de Instagram varias fotografías junto al primer actor cubano-mexicano de 79 años, fallecido ayer. "Querido Otto, amigo, maestro y un actor que siempre admiraré profundamente", escribió Rulli. Y agregó: "Gracias por tanto, por lo compartido, por tus enseñanzas y por la huella que dejaste en quienes tuvimos la fortuna de conocerte".

El intérprete cerró con palabras de cariño. "Te abrazo con todo mi cariño y gratitud. Descansa en paz, querido Otto". En otra de las imágenes, tomada de uno de los proyectos de telenovela que ambos compartieron, escribió "Qué honor haber compartido tanto contigo, querido Otto. Vuela alto querido amigo". La Asociación Nacional de Actores confirmó el fallecimiento de Sirgo, miembro del sindicato, y difundió un mensaje de despedida.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Proyectos compartidos

El camino de ambos comenzó sobre un escenario. En mayo de 2008, Rulli protagonizó la obra "P.D. Tu gato ha muerto" y se convirtió en el séptimo actor en compartir ese montaje con Sirgo, a más de 12 años de su estreno en México. Después llegó la pantalla. Sirgo formó parte del elenco de "Un gancho al corazón", telenovela encabezada por Danna García y Rulli.

En 2013 volvieron a coincidir en "Lo que la vida me robó", donde Sirgo dio vida a Regino junto a Angelique Boyer, Rulli y Luis Roberto Guzmán.

Años más tarde compartieron créditos en "Vencer el pasado", producción en la que Sirgo interpretó a Eusebio Valencia y en la que también actuaron Boyer, Erika Buenfil y África Zavala.

Sirgo nació en La Habana, Cuba, y se nacionalizó mexicano en 1969, el mismo año en que debutó en telenovelas con "Honor y orgullo".