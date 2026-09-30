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El conmovedor mensaje con el que Sebastián Rulli le dijo adiós a Otto Sirgo

Una obra de teatro y tres telenovelas unieron a Sebastián Rulli con Otto Sirgo. Así se despidió el argentino del "amigo" y "maestro" que admiraba

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 10:20
El conmovedor mensaje con el que Sebastián Rulli le dijo adiós a Otto Sirgo

Con más de cinco décadas de carrera, el actor deja una huella amplia en el teatro, el cine y la televisión de México.

 Foto: Historias de Instagram | @sebastianrulli

Ciudad de México, México.- Sebastián Rulli despidió a Otto Sirgo con un mensaje de gratitud y admiración.

El actor argentino publicó en sus historias de Instagram varias fotografías junto al primer actor cubano-mexicano de 79 años, fallecido ayer.

"Querido Otto, amigo, maestro y un actor que siempre admiraré profundamente", escribió Rulli. Y agregó: "Gracias por tanto, por lo compartido, por tus enseñanzas y por la huella que dejaste en quienes tuvimos la fortuna de conocerte".

¿Qué se sabe de la causa de la muerte de Otto Sirgo?
El conmovedor mensaje con el que Sebastián Rulli le dijo adiós a Otto Sirgo
(Foto: Historias de Instagram | @sebastianrulli)

El intérprete cerró con palabras de cariño. "Te abrazo con todo mi cariño y gratitud. Descansa en paz, querido Otto". En otra de las imágenes, tomada de uno de los proyectos de telenovela que ambos compartieron, escribió "Qué honor haber compartido tanto contigo, querido Otto. Vuela alto querido amigo".

La Asociación Nacional de Actores confirmó el fallecimiento de Sirgo, miembro del sindicato, y difundió un mensaje de despedida.

Proyectos compartidos

El camino de ambos comenzó sobre un escenario. En mayo de 2008, Rulli protagonizó la obra "P.D. Tu gato ha muerto" y se convirtió en el séptimo actor en compartir ese montaje con Sirgo, a más de 12 años de su estreno en México.

Después llegó la pantalla. Sirgo formó parte del elenco de "Un gancho al corazón", telenovela encabezada por Danna García y Rulli.

El conmovedor mensaje con el que Sebastián Rulli le dijo adiós a Otto Sirgo
(Foto: Historias de Instagram | @sebastianrulli)

En 2013 volvieron a coincidir en "Lo que la vida me robó", donde Sirgo dio vida a Regino junto a Angelique Boyer, Rulli y Luis Roberto Guzmán.

Años más tarde compartieron créditos en "Vencer el pasado", producción en la que Sirgo interpretó a Eusebio Valencia y en la que también actuaron Boyer, Erika Buenfil y África Zavala.

Sirgo nació en La Habana, Cuba, y se nacionalizó mexicano en 1969, el mismo año en que debutó en telenovelas con "Honor y orgullo".

Otto Sirgo, el galán que hizo de su familia un asunto privado

Participó en cerca de 50 melodramas y, según Infobae, cerró su carrera este 2026 con "El precio de la fama".

Su personaje de Eduardo Rivas en "Lazos de amor", de 1995, le valió el Premio TVyNovelas como Mejor actor de soporte en 1996. Otro de sus papeles más recordados fue Ángel de la Huerta, en "Rosa salvaje", de 1987.

En lo personal, Sirgo estuvo casado con la actriz Maleni Morales desde 1974. Ella murió el 21 de noviembre de 2020 a causa de un cáncer de pulmón.

Tras conocerse la muerte del actor, sus seguidores retomaron la última fotografía que compartió en Instagram, en noviembre de 2024, en la que aparece junto a Morales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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