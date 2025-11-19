¿Sean Penn actuó por un dólar en una película? La causa sería ucraniana

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor estadounidense Sean Penn actúo por solo un dólar en la película Animals of Wars , un film que reúne historias de cómo la guerra ha afectado a los animales, según recoge el medio digital Ukrainska Pravda.

El medio, que cita a su vez una entrevista al productor de la película Oleh Kokhan- del medio ucraniano Suspilne Cultura-, asegura que el actor estadounidense estaba dispuesto a trabajar gratis, pero que se fijó esta cantidad porque las normativa del sindicato de actores de Estados Unidos no permiten trabajar gratis.

"Trabajar por un dólar en una película ucraniana también es una forma de apoyar a Ucrania. Para mí, esta decisión ha confirmado que él es un excelente embajador y que nuestro cine y sus temas conectan con el público internacional", señala el productor.

La película tuvo su primer mundial este año en el Festival de Cine de Tribeca. El filme está integrado por siete cortos dirigidos por distintos directores que recogen historias reales de animales en la guerra del país.