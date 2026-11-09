Sarah Paulson pide a Glenn Close quedarse con el hueso de su cadera

La propia Paulson confirmó que había planteado el asunto a Close en la alfombra roja. “Hasta ahora, no tengo la bola”, señaló a PageSix.com.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sarah Paulson ha pedido a Glenn Close quedarse con la cabeza del fémur que le fue extraída en una reciente intervención quirúrgica. Según relató Kim Kardashian en el estreno de la segunda temporada de “All’s Fair” en Chelsea, Close compartió en el grupo de mensajería del reparto una fotografía de la pieza sobre la mesa de operaciones, y Paulson “intervino y dijo que quiere quedársela”.

El comentario llega en la semana del regreso de la serie de Ryan Murphy, cuya segunda temporada se estrenó el miércoles 4 de noviembre en Hulu con tres episodios, a los que seguirán entregas semanales. La ficción, ambientada en un bufete de abogadas, reúne en el reparto a Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Teyana Taylor, además de Paulson y Close.

Según la sinopsis oficial, los letrados del despacho Grant, Ronson & Greene regresan “para otra temporada de escándalos, secretos y estilettos”. La trama plantea nuevas alianzas, amistades puestas a prueba y una revelación que amenaza la continuidad de la firma. La temporada incorpora además a Cauã Reymond, en su primer papel en inglés, y a Dorinda Medley, Denise Richards y Margo Martindale como actores invitados.

Glenn Close, de 79 años, describió la serie como una experiencia distinta a las de su carrera. “Es el reparto formado solo por mujeres. Nunca he hecho nada parecido”, declaró a PEOPLE en la celebración del estreno en Nueva York el 2 de noviembre. Sobre la evolución de la trama, explicó que tras leer los tres primeros guiones el equipo no sabía qué ocurriría después, y que la temporada derivó hacia algo “muy diferente” de lo planteado al inicio.

Paulson ya se había referido a Close durante la promoción de la primera entrega. “Estoy bastante segura de que todos diremos que estábamos un poco asombrados de vivir esta experiencia, de verla y trabajar con ella”, afirmó entonces. Añadió que la actriz fue “amable y generosa con todos”.