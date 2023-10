Los Rolling Stones presentan nuevo álbum después de 18 años

Este nuevo álbum rezuma rhythm ‘n’ blues, pero sin alcanzar la altura de “Beggars Banquet” (1968), “Let it Bleed” (1969) o “Exile On Main St.” (1972).

Las opiniones difieren. Para Philippe Manœuvre, crítico de rock francés y gran conocedor de la banda, hay que retroceder hasta 1978, con “Some Girls”, que contenía el clásico “Beast Of Burden”.

La novedad más destacable, la participación de Paul McCartney, miembro fundamental de los Beatles, que toca el bajo por primera vez con los Stones en “Bite My Head Off”.

Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder...

La contribución de McCartney es evidente, al igual que la voz de Lady Gaga en “Sweet Sounds Of Heaven”, con inspiración gospel, aunque sin alcanzar la estatura de la cantante de soul Merry Clayton, que prestó su voz a la joya “Gimme Shelter” en 1969.

La presencia de Stevie Wonder en los teclados en “Sweet Sounds Of Heaven” es muy discreta, al igual que Elton John al piano en “Get Close” (donde se escucha más al saxofonista James King, un músico menos conocido).

¿Por qué leyendas como Jagger y Richards han invitado a otras celebridades? Para Philippe Manœuvre, es una forma de volver a conectar con la “camarilla de músicos presentes en los grandes álbumes de los Stones, a la que se le llamaba el segundo círculo, como Gram Parsons de los Byrds en ‘Exile On Main St.’”.

El toque de Sir Elton aparece de manera más evidente en “Live By The Sword”.

También se nota la influencia del productor Andrew Watt (Justin Bieber, Dua Lipa, etc.), quien convocó nombres destacados para el último álbum de Iggy Pop (“Every Loser”), como Duff McKagan (Guns N’ Roses) o Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).

“Rolling Stone Blues” cierra el álbum, y es interpretado solo por Jagger y Richards.

Es una versión convincente de “Rollin’ Stone” (1950) de Muddy Waters, un regreso a sus raíces, cuando estos jóvenes músicos convivían y componían en su primer y desvencijado apartamento en Londres.

Un momento emotivo para los fanáticos: en las canciones “Mess It Up” y “Live By The Sword”, escritas en 2019, se puede oír la batería de Charlie Watts, el histórico miembro de los Stones fallecido en 2021 a los 80 años.

En otras partes quien lleva las baquetas es Steve Jordan, que reemplazó al apacible dandy.

“Cuando salgo de mi habitación, lo primero que veo es un retrato de Charlie en mi escalera, siempre le saludo”, reveló Richards en “The Howard Stern Show” en Estados Unidos.

Sin importar la recepción de este álbum, la longevidad de los Stones los ha consagrado en la historia.

“Desde que era un niño, vivo en un mundo con sol, luna y los Stones”, concluye Philippe Manœuvre.