Rod Stewart recibe el título de huésped de honor en Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina.- El músico y compositor británico Rod Stewart fue declarado huésped de honor de la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia realizada en la Legislatura porteña, a la que asistió en medio de su visita a la capital del país, donde ofreció tres conciertos con entradas agotadas, en el marco de su gira de despedida One Last Time ("Una última vez").

El reconocimiento destacó a Roderick David Stewart por su “trayectoria artística y su enorme contribución a la música y la cultura global”.

“Nunca antes recibí una distinción de este tipo en ninguna de las ciudades que estuve en toda mi vida. Es un gran honor. Hoy es el último de los tres conciertos agotados y créanme que no digo esto seguido, pero es el mejor público que hemos tenido", agradeció el artista.