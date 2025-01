Diez días de fiesta en yate de lujo: así celebra Rod Stewart sus 80 años

Cercano y encantador, como le definen quienes lo han tratado, el autor de clásicos como ‘Maggie May’ sigue luciendo una imagen calcada a la de hace décadas: atuendos estridentes, pantalones ceñidos de tartán y su inconfundible cabellera cardada de mechas rubias por la que no parecen pasar los años.

La edad no ha rebajado el ritmo frenético que lleva el carismático rockero al encarar la nueva vuelta al sol con una agenda repleta de proyectos.

En un mensaje colgado en su cuenta de Instagram el pasado noviembre, el ‘crooner’ londinense revelaba que si bien la gira europea y norteamericana que le mantendrá ocupado en 2025 marcará, para él, el final de los ‘tours’ a gran escala, no tiene “ningún deseo de retirarse”.

En su agenda de 2025 figuran, entre otros, los compromisos de su tour ‘One Last Time’, su regreso a Las Vegas y un concierto programado para este verano en Glastonbury en el escenario reservado a las “leyendas”, 23 años después de su última actuación en el icónico festival británico.

El autor de éxitos como ‘Da Ya Think I’m Sexy?’, ‘You’re In My Heart’ o ‘Hot Legs’ pertenece al Paseo de la Fama del Rock & Roll estadounidense y fue nombrado Caballero del Imperio Británico por la reina Isabel II en 2016.

Con motivo de su cumpleaños, Stewart ha hablado con varios medios locales sobre la mortalidad. En este sentido, el artista ha asegurado que no tiene miedo a la muerte y planea seguir por aquí “otros 15 años más”.

Tras haber superado a lo largo de su vida dos cánceres -de próstata y tiroides-, siente ahora que “sus días están contados” y es mucho más consciente de su salud que nunca.