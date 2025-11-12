Ricky Martin encarna en nueva serie las luchas aún presentes en la comunidad LGBT+

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ricky Martin afirma que su papel en la serie Palm Royale le permitió profundizar en los conflictos de identidad y aceptación que aún atraviesa la comunidad LGBT+, pese a que la historia transcurre en los años sesenta. "Los hombres de hoy siguen enfrentando las mismas emociones y luchas", dijo en una entrevista con EFE.

El cantante puertorriqueño interpreta a Robert en la serie de Apple TV+ que este miércoles estrena su segunda temporada y que sigue la vida de Maxine Dellacorte, interpretada por Kristen Wiig, una mujer aspiracionista que sueña con pertenecer al exclusivo club Palm Royale. Su personaje es un camarero del recinto que se ve envuelto entre las intrigas de dicha élite, mientras lidia con su identidad sexual, su pasado como veterano de guerra y la búsqueda de aceptación y pertenencia, mostrando además una profunda lealtad hacia la matriarca del recinto, Norma Dellacorte, interpretada por Carol Burnett. A diferencia de todos los personajes creados por Abe Sylvia, entre los que también se encuentran Douglas Darby Dellacorte-Simmons, a quien da vida Josh Diaz, o Evelyn Rollins, interpretada por Allison Janney, "Robert no está loco", asegura Martin. "Es gracioso, porque Abe siempre me decía: 'Escucha, todos están un poco locos. Robert no está loco. Él solo necesita mantenerse en su camino, por favor', pero era muy difícil no dejarse llevar por las interpretaciones majestuosas de todos estos actores increíbles", cuenta.

Al final de la primera temporada, Robert queda profundamente decepcionado tras descubrir una traición por parte de Norma y, poco después, resulta gravemente herido durante un tiroteo en el club que deja su destino en suspenso. Esa incertidumbre sobre el futuro de Martin hizo que la creación del personaje fue un poco incierta. "Leí el guion y pensé: '¡Dios mío! ¿Voy a morir?'. No lo sabía", pero poco a poco fue descubriendo "los secretos y matices" que Abe tenía pensado para Robert: "Eso para mí era constantemente emocionante". En resumen, el proyecto se ha convertido para el intérprete de 'Livin' la Vida Loca' en "un proceso de crecimiento y aprendizaje". La conexión personal con su personaje, Robert, así como las temáticas sociales que aborda y su propia experiencia de vida, fueron para el cantante "una especie de terapia". "Para mí todo se trataba de sentir, de ponerme en sus zapatos y en las cosas por las que él (Robert) ha pasado, que, como hombre, también yo he vivido. Esa fue una manera fácil de entrar en su mundo". En ese sentido, la serie también retrata los vicios de una sociedad conservadora de la década de 1960, como las apariencias, la codicia y el poder. La presión social y la obsesión por mantener una imagen impecable también se reflejan en el personaje de Maxine, que en esta segunda temporada inicia muy debilitada tras conocer el engaño de su esposo y enfrentarse a la humillación pública de su estatus dentro del exclusivo Palm Royale. "Creo que hoy en día, con las redes sociales, pasamos el tiempo comparando nuestras vidas con lo que creemos que deberían ser o parecer, desde nuestro desayuno hasta nuestra apariencia; siempre estamos buscando una versión distinta de nosotros mismos", cuenta a EFE Wiig.