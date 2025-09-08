J Balvin a Ricky Martin: "Lo que siento por él es amor y admiración"

Miami, Estados Unidos.- J Balvin no ocultó su emoción al dedicar sentidas palabras a Ricky Martin , reconocido con el Latin Icon Award durante los MTV Video Music Awards, un galardón que celebra su influencia perdurable en la música latina y su impacto en la industria global.

El cantante colombiano destacó la importancia del ídolo puertorriqueño para toda una generación de artistas que hoy brillan en los escenarios internacionales.

“Ricky Martin es un muy buen amigo mío, así que es hermoso verlo recibir este reconocimiento. Nadie sabe realmente cuán hermosa es la persona que él es”, expresó Balvin, visiblemente conmovido.

El intérprete de "Mi gente" también resaltó que la huella de Martin trasciende lo artístico:

“Lo que siento por él es amor y admiración. Más allá de eso, es uno de los íconos más grandes en la historia de la música latina en el mundo”.