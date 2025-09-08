J Balvin a Ricky Martin: "Lo que siento por él es amor y admiración"

Miami, Estados Unidos.- J Balvin no ocultó su emoción al dedicar sentidas palabras a Ricky Martin, reconocido con el Latin Icon Award durante los MTV Video Music Awards, un galardón que celebra su influencia perdurable en la música latina y su impacto en la industria global.
El cantante colombiano destacó la importancia del ídolo puertorriqueño para toda una generación de artistas que hoy brillan en los escenarios internacionales.
“Ricky Martin es un muy buen amigo mío, así que es hermoso verlo recibir este reconocimiento. Nadie sabe realmente cuán hermosa es la persona que él es”, expresó Balvin, visiblemente conmovido.
El intérprete de "Mi gente" también resaltó que la huella de Martin trasciende lo artístico:
“Lo que siento por él es amor y admiración. Más allá de eso, es uno de los íconos más grandes en la historia de la música latina en el mundo”.
Balvin reconoció que su propia carrera y la de muchos otros artistas han sido posibles gracias al camino que abrió Ricky Martin en la industria.
“Gracias a artistas como él es la razón por la que estoy aquí. La gente empezó a creer en los artistas latinos por personas como él”, añadió.
El homenaje refleja un sentimiento compartido en la música: Ricky Martin no solo llevó el pop latino a una escala global con éxitos como Livin’ la Vida Loca y She Bangs, sino que también rompió barreras culturales y lingüísticas, consolidándose como referente mundial.
El Latin Icon Award busca precisamente honrar trayectorias que marcan un antes y un después.
La elección de Ricky Martin es un reconocimiento a más de tres décadas de carrera, múltiples premios Grammy y un compromiso constante con causas sociales y humanitarias.
La distinción llega 26 años después de su icónica presentación en los VMAs de 1999, cuando con Livin’ la Vida Loca puso definitivamente la música latina en el mapa de la industria anglosajona.