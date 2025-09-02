Reacción de Antonio de la Rúa cuando Shakira cantó "Día de enero" en México

Ciudad de México, México.- ¿Se revivió el romance? Imágenes de Antonio de la Rúa en el reciente concierto de Shakira en la Ciudad de México causó revuelo en redes sociales, especialmente por su reacción cuando la artista interpretó la canción que le dedicó "Día de enero".

Este tema, que fue escrito por la colombiana después de terminar sus 10 años de relación, tomó un gran significado, ya que el empresario argentino estaba entre el público y fue interpretada junto a Belinda.

Las personas que estaban en el Estadio GNP Seguros les llamó la atención de la expareja de la cantante y no pudieron evitar captar su reacción cuando Shakira interpretaba el tema.