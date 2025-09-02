Reacción de Antonio de la Rúa cuando Shakira cantó "Día de enero" en México

Ciudad de México, México.- ¿Se revivió el romance? Imágenes de Antonio de la Rúa en el reciente concierto de Shakira en la Ciudad de México causó revuelo en redes sociales, especialmente por su reacción cuando la artista interpretó la canción que le dedicó "Día de enero".
Este tema, que fue escrito por la colombiana después de terminar sus 10 años de relación, tomó un gran significado, ya que el empresario argentino estaba entre el público y fue interpretada junto a Belinda.
Las personas que estaban en el Estadio GNP Seguros les llamó la atención de la expareja de la cantante y no pudieron evitar captar su reacción cuando Shakira interpretaba el tema.
De la Rúa observa directamente al escenario con un gesto reservado, cubriendo su boda con la mano, mientras el público canta la canción.
En redes sociales algunos interpretaron que de la Rúa intentaba ocultar sus emociones al escuchar a su ex cantar una canción tan personal.
Desde hace varios semanas, a la pareja se le ha visto juntos, incluso en compañía de los hijos de la cantante, Milan y Sasha.
Antes de ese encuentro, Shak había ofrecido un concierto en Tijuana -el 11 de agosto- donde antes de interpretar "Día de enero" dijo: “Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre, no importa qué pase”.
Algunos afirman que Shakira y de la Rúa habrían retomado su relación, pero de trabajo, ya que el formaría parte de su equipo.