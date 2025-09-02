Cazzu acusa a Christian Nodal de bloquear el permiso de viaje para su hija Inti

En la industria musical, las disputas personales suelen trasladarse inevitablemente al ojo público, generando intensos debates en torno a la vida privada de los artistas. Esta vez, la controversia gira en torno a Christian Nodal y su expareja, la cantante argentina Cazzu.
Durante su participación en el pódcast "Se regalan dudas", la intérprete sorprendió al relatar un obstáculo que enfrenta desde hace más de un año, vinculado directamente a la crianza de su hija Inti.
“Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, señaló Cazzu, revelando que Nodal no ha firmado la autorización requerida para que la menor pueda salir del país.
El tema fue tratado en una mediación legal, donde la artista recibió una respuesta que la dejó desconcertada.
“Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’”, recordó la cantante.
El episodio, confesó, tuvo un fuerte impacto emocional: “Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”.
A pesar de la tensión, Cazzu decidió no llevar el caso a los tribunales, en parte porque cuenta con recursos para sortear la situación sin llegar a un juicio.
Aprovechó además para reflexionar sobre la desigualdad que viven muchas madres solteras que no poseen las mismas herramientas legales o económicas: “Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado”.
El testimonio se viralizó rápidamente, provocando reacciones encontradas en redes sociales.
Mientras algunos expresaron solidaridad con la artista —“La escucho y revivo lo que yo ya viví”—, otros lanzaron críticas directas al cantante mexicano: “A Nodal no le importa a su hija, solo lo hace por vengarse de Cazzu para tener el control”.