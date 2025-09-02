  1. Inicio
Cazzu acusa a Christian Nodal de bloquear el permiso de viaje para su hija Inti

Cazzu expuso una situación legal con Christian Nodal que involucra a su hija Inti, generando un debate público lleno de críticas y respaldos

  • 02 de septiembre de 2025 a las 09:10
En la industria musical, las disputas personales suelen trasladarse inevitablemente al ojo público, generando intensos debates en torno a la vida privada de los artistas. Esta vez, la controversia gira en torno a Christian Nodal y su expareja, la cantante argentina Cazzu.

 Foto: Cortesía redes sociales
Durante su participación en el pódcast "Se regalan dudas", la intérprete sorprendió al relatar un obstáculo que enfrenta desde hace más de un año, vinculado directamente a la crianza de su hija Inti.

 Foto: Cortesía redes sociales
“Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, señaló Cazzu, revelando que Nodal no ha firmado la autorización requerida para que la menor pueda salir del país.

 Foto: Cortesía redes sociales
El tema fue tratado en una mediación legal, donde la artista recibió una respuesta que la dejó desconcertada.

 Foto: Cortesía redes sociales
“Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’”, recordó la cantante.

 Foto: Cortesía redes sociales
El episodio, confesó, tuvo un fuerte impacto emocional: “Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”.

 Foto: Cortesía redes sociales
A pesar de la tensión, Cazzu decidió no llevar el caso a los tribunales, en parte porque cuenta con recursos para sortear la situación sin llegar a un juicio.

 Foto: Cortesía redes sociales
Aprovechó además para reflexionar sobre la desigualdad que viven muchas madres solteras que no poseen las mismas herramientas legales o económicas: “Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado”.

 Foto: Cortesía redes sociales
El testimonio se viralizó rápidamente, provocando reacciones encontradas en redes sociales.

 Foto: Cortesía redes sociales
Mientras algunos expresaron solidaridad con la artista —“La escucho y revivo lo que yo ya viví”—, otros lanzaron críticas directas al cantante mexicano: “A Nodal no le importa a su hija, solo lo hace por vengarse de Cazzu para tener el control”.

 Foto: Cortesía redes sociales
