Afirman que Rauw Alejandro engañó a Rosalía con otro hombre

Los cantantes estaban comprometidos y no se dieron a conocer de manera detallada las causas de la ruptura , lo que ha provocado que desde entonces se generen varias especulaciones.

“A mí lo que me dijeron es que Rosalía vio algo que no esperaba y que no pudo encajar”, reveló la comunicadora.

“Me han contado que no fue porque sea bisexual, porque no creo que eso sea un motivo para Rosalía para la ruptura”, dijo la también presentadora del show español “Socialité” de la cadena Telecinco.

“Yo creo que ha pasado algo con un hombre. Es mi opinión y me han contado algo por ahí”, aseguró Marín, quien no quiso revelar el nombre de quien le compartió la información.