Raphael, el inmortal: La gran noche de su homenaje en Las Vegas

Las Vegas, Estados Unidos.- La industria musical latina regaló a Raphael "su gran noche" con un recital que rindió homenaje a un espectacular legado de más de 60 años en el que participaron celebridades como Aitana, David Bisbal, Rozalén o Pablo López. Raphael "significa el milagro de que el escenario cobre vida (...) perseverancia y amor absoluto, incondicional", declaró a EFE el cantante Pablo López a su paso por la alfombra roja previa a la gala que se celebra en la ciudad de Las Vegas (EE.UU.).

López, quien ha colaborado con el conocido como 'divo de la balada romántica' recordó una de las anécdotas que lo atan a su legado musical. "En casa siempre le pongo videos de él en el año de 1967 en Luxemburgo, por ejemplo, y le digo: ¿cómo era eso? Y te lo cuenta como si fuera ayer, eso es tremendo", agregó. La cantautora Rozalén, muy cercana al cantante, destacó su impacto no solo en el desarrollo de su carrera, sino también en su entorno familiar. Su madre tenía un póster, mientras que su padre Cristóbal, quien era sacerdote, "en misa cantó 'La canción del tamborilero' porque se lo había escuchado a un chaval que estaba empezando, que era Rafael", contó en declaraciones a EFE. Cuando el artista español se hizo famoso "la gente en el pueblo le decía que Raphael estaba cantando la canción de Cristóbal", agregó.Rozalén homenajeará a Raphael junto a artistas como el mexicano Carlos Rivera o el argentino Fito Páez, quién a su vez lo definió como "escandaloso y muy simpático. Tenía mucha personalidad y era muy dramático", lo que hizo que destacara en sus inicios, dijo a EFE."Una entrega absoluta en cuerpo y alma a las palabras y a las melodías.