"Ranma ½": La segunda temporada del remake estrena en Netflix

Tokio, Japón.- Después de una espera que se hizo eterna para los fans, "Ranma ½", el icónico anime creado por Rumiko Takahashi, vuelve con su segunda temporada en Netflix.
Desde hoy 4 de octubre de 2025, los suscriptores pueden disfrutar de nuevos episodios que prometen seguir la tradición de comedia, acción y romance que hizo famosa a la serie.
La historia continúa con Ranma Saotome y Akane Tendo enfrentando nuevos desafíos mientras navegan por su relación en medio de situaciones cómicas y románticas.
La temporada introduce nuevos personajes, como Mousse, quien busca conquistar a Shampoo mientras desafía a Ranma, y Ukyo Kuonji, amiga de la infancia de Ranma y otra rival en el enredo romántico con Akane.
Además, los fans pueden esperar más escenas de acción y momentos entrañables entre los personajes principales.
La música de esta entrega
La segunda temporada también viene acompañada de nuevos temas musicales que aportan frescura a la serie.
El tema de apertura, "Wo Aini", es interpretado por Wednesday Campanella, mientras que el tema de cierre, "Panda Girl", por Nishina.
Estas canciones han sido bien recibidas por los fans y complementan perfectamente la atmósfera de la serie.
Todos los episodios de la segunda temporada están disponibles para su transmisión mundial en Netflix.
En Japón, los episodios se emiten semanalmente en Nippon TV y otras redes, y luego se suben a la plataforma para su distribución internacional.