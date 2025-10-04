"Ranma ½": La segunda temporada del remake estrena en Netflix

Tokio, Japón.- Después de una espera que se hizo eterna para los fans, "Ranma ½", el icónico anime creado por Rumiko Takahashi, vuelve con su segunda temporada en Netflix.

Desde hoy 4 de octubre de 2025, los suscriptores pueden disfrutar de nuevos episodios que prometen seguir la tradición de comedia, acción y romance que hizo famosa a la serie.

La historia continúa con Ranma Saotome y Akane Tendo enfrentando nuevos desafíos mientras navegan por su relación en medio de situaciones cómicas y románticas.

La temporada introduce nuevos personajes, como Mousse, quien busca conquistar a Shampoo mientras desafía a Ranma, y Ukyo Kuonji, amiga de la infancia de Ranma y otra rival en el enredo romántico con Akane.